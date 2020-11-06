全民運動會圓滿落幕，台中市代表隊勇奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分獲得全國第一名總統獎，創下三連霸！台中市政府運動局6日在北屯區葳格國際會議中心舉辦表揚大會

，市長盧秀燕出席頒發高達7490萬元賽會總獎金，鼓勵428名選手及教練。

全運會圓滿落幕，台中市代表隊展現傲人實力，勇奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分獲得全國第一名總統獎。

盧秀燕今晚頒發高達7490萬元賽會總獎金，她表示，市府相當重視運動選手培訓，為感謝選手們長期的辛苦付出，市府提高獎勵金，這次獎金總額再達新高，期許選手們再創高峰。

台中市政府運動局今晚在北屯區葳格國際會議中心舉辦表揚大會，盧秀燕出席頒獎表揚優秀選手及教練，在為健美選手頒獎時，盧秀燕還俏皮地把手臂舉成90度，擺出強壯健美姿勢與選手合照，健美選手也大方秀出強健肌肉，氣氛熱鬧歡樂。

盧秀燕表示，這次台中在全民運動會勇奪全國第一，感謝台中體育總會及各相關單位的長期培訓，也謝謝台中代表隊經年累月的訓練，為鼓勵運動選手，市府提高獎勵金，這次共發出7490萬餘元，期望選手們再創佳績。

運動局指出，今年全民運動會，台中市遴選優秀選手組隊參加28項競賽，隊職員人數高達947人，展現良好團隊實力，連續三屆榮獲全國第一名總統獎。

其中水上救生和蹼泳競賽為此次賽事大贏家，水上救生競賽獲得13金、7銀、1銅，選手王星皓、葉亞書、何品莉等人破5項大會紀錄、4項全國紀錄；蹼泳競賽項目，陳俞蓉、李如羿、何品莉、王宥絜等人破5項大會紀錄、4項全國紀錄。

健力項目共獲得2金、1銀、3銅，其中63公斤級選手吳惠君破3項大會紀錄，含1項全國紀錄，120公斤級楊森選手破3項大會紀錄；飛盤項目上，台中市打敗桃園市，取得史無前例的三連霸冠軍。

拔河部分也拿下男子組室外賽640公斤、680公斤與女子組室內賽500公斤冠軍，奪3金、3銀、1銅佳績；另外，彭晨瑜

、易柏澔在滑輪溜冰花式基本型各自拿下6連霸佳績，柯福軒在競速1萬公尺淘汰賽以14分53秒成績創大會紀錄。

運動局表示，全民運動會是很好的運動交流機會，台中代表隊選手卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績，選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大功臣，未來市府將持續打造優質運動環境，厚植實力、培養更多人才，讓台中運動蓬勃發展。

表揚大會包括運動局長李昱叡、市議員陳成添、黃健豪、台中市體育總會秘書長楊永昌等人均出席鼓勵選手及教練。

(中時 )