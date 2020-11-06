文物檢視維護工作站將協助整飭民眾家中珍貴文物並製作無酸文物保存盒。（新北市原民局提供）

文物檢視維護工作站將邀請專業文物維護師及泰博館同仁於烏來教會為族人駐點服務。（新北市原民局提供）

新北市原民局將於11月15日及22日於台灣基督長老教會泰雅爾中會–烏來教會辦理「109年度烏來區泰雅族傳統文物巡迴展覽」—文物檢視維護工作站，將聘請專業文物維護師協助檢視文物健康狀況，是否有蟲害、褪色、破損或銹蝕，並且進行簡單整理，以延長古文物的保存。

今年烏來區泰雅族傳統文物巡迴展覽中展示許多高茂源先生捐贈給烏來泰雅民族博物館的文物，因部分文物保存不易，致有些許損毀，時間一久會導致珍貴文物損壞，甚至產生文化斷層，讓後人無法繼續就這些文物了解自己族群的文化。因此新北市政府原民局透過烏來泰雅民族博物館辦理「文物檢視維護工作站」，便是希望可以教導族人簡單的文物保存方式，使家中的文物可以妥善的永續留存。

「文物檢視維護工作站」將於11月15日及22日上午9時至下午3時於烏來教會舉辦，現場將邀請專業文物維護師蕭永琪及泰博館同仁到場駐點，和族人一同檢視、交流並分享保存文物的方式。文物維護師蕭永琪曾於108年間參與泰博館高茂源捐贈文物田野調查工作，除協助維護整飭高茂源捐贈文物外，亦前往地方耆老住處協助檢視所藏文物。

工作站現場將準備簡易無酸材料如軟紙、氣泡布、聚酯棉、瓦楞紙板、棉繩等材料製作襯墊及襯台等，來整飭及加固族人帶來的珍貴文物，並由文物維護師根據文物的個別狀況進行初步評估、檢視及除塵作業，隨後繪製文物劣化狀況圖提供族人帶回參考，最後針對文物狀況執行加固及包裝。期待藉由專業文物維護師講述預防性文物保存知識與現場實際操作，讓部落族人對文物保存有更深入的了解。

新北市原民局表示，為使部落族人對文物的保存有更進一步的認識，避免家中珍貴文物因為烏來的高濕度環境被不小心損壞，甚至減少文物壽命，特辦理「文物檢視維護工作站」，便是希望將文物典藏保存知識轉為生活中可自行處理的簡易技術，透過專業文物維護師及泰博館同仁的經驗及建議，以妥善保存珍貴的文物。歡迎族人朋友踴躍參加，一同來幫家裡的珍貴文物作個健檢，好讓它們延年益壽。

活動資訊：

主題：109年度烏來區泰雅族傳統文物巡迴展覽—文物檢視維護工作站

地點：台灣基督長老教會泰雅爾中會–烏來教會（新北市烏來區烏來里12鄰環山路82巷3號）

時間：109年11月15日（週日）上午9時至下午3時

109年11月22日（週日）上午9時至下午3時

(中時 )