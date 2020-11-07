國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，幸好車主沒有受傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，幸好車主沒有受傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，台南市消防局獲報後出動新營分隊消防人員前往搶救，幸好無人受困車內，火勢也在6分鐘內撲滅，事故原因還有待國道警察第4警察大隊詳查。

據了解，車主在駕駛行進間聽到車內有爆炸聲，立刻將車停在路肩逃命，車子隨即燃燒起火。消防人員21時20分接獲報案，21時38分趕到現場，車子已冒熊熊大火，雖然消防人員短短6分鐘內將火撲滅，但車子已燒到面目全非。

(中時 )