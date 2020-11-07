開車上國道車內傳怪聲 他機警停路肩 下一秒火燒車全毀 00:032020/11/07 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，幸好車主沒有受傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，幸好車主沒有受傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，幸好車主沒有受傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 國道1號南下300公里處6日晚間發生自小客起火燃燒意外，台南市消防局獲報後出動新營分隊消防人員前往搶救，幸好無人受困車內，火勢也在6分鐘內撲滅，事故原因還有待國道警察第4警察大隊詳查。 據了解，車主在駕駛行進間聽到車內有爆炸聲，立刻將車停在路肩逃命，車子隨即燃燒起火。消防人員21時20分接獲報案，21時38分趕到現場，車子已冒熊熊大火，雖然消防人員短短6分鐘內將火撲滅，但車子已燒到面目全非。 (中時 ) #消防 #車子 #人員 #火燒車 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市園區大樓地下室火燒車濃煙四竄 500人衝出疏散 14:062020/11/06 社會 上班尖峰時段 汐止北山大橋接連4起機車車禍 11:042020/11/06 社會 閃電颱風挾豪大雨 路樹倒塌壓損自小客車 20:082020/11/06 生活 開車上國道車內傳怪聲 他機警停路肩 下一秒火燒車全毀 00:032020/11/07 社會 子國道涵洞口車禍腦死 母淚簽器捐籲重視交安 18:072020/11/06 社會 廂型車90度急彎瞄準房仲門市 直接撞進辦公室1人傷 09:162020/11/06 社會 颱風夜落石砸車險墜谷2人撿回一命 南橫台東海端段中斷 21:162020/11/06 社會 防閃電擾亂太馬 10處定點監控落石 13:482020/11/06 寶島 疫情賞車不受限！SYM線上車展9車齊發 10:482020/11/06 機車情報-機車新聞 妙齡之際遇車禍終身癱瘓 恆春女孩韓于兒展開新生 16:122020/11/06 生活 社會熱門新聞 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討 父嘆：不是第一次 - 社會 阿公激戰援交妹 玩太嗨「爽死」妹懷裡 影片網瘋傳 - 社會 麥寮9歲女童暗夜頂寒風全身抖坐校外 警一問鼻酸眼眶濕了 - 社會 自助洗車小姐姐超火辣 嫩白長腿搭短版背心 網大暴動 - 社會 開車上國道車內傳怪聲 他機警停路肩 下一秒火燒車全毀 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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