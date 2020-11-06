美選情最新發展 喬治亞州州務卿宣布重新計票 23:582020/11/06 中時新聞網 江昱蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喬治亞州州務卿宣布重新計票 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (23:30) 據《衛報》引述喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）言論，宣布喬治亞州將重新計票。 據CNN統計，目前拜登在喬治亞州、賓州、內華達州與亞利桑那等州，分別以1098票、6826票、11438票、47052票維持領先。 (中時新聞網) #美大選 #看選戰 #喬治亞州 #川普 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩陣營募款打官司 專家：川普贏面不大 04:102020/11/06 財經要聞 嗆聲川普 好萊塢群星齊推文「計算每張票」 00:232020/11/06 國際 拜登狂掃7200萬票 美史上新高 04:102020/11/06 國際大事 已奪264張選舉人票 拜登入主白宮 只差一州 04:102020/11/06 財經要聞 美國大選不斷更新》持續拉開差距 拜登賓州領先6737票 08:162020/11/06 國際 重新計票拚翻盤 美大選史上掛蛋 04:102020/11/06 國際大事 川普怪招帶來不確定性 國際觀選團：美大選重挫民主 07:002020/11/06 國際 川普出現驚人變數！專家斷言：美選結局已定 23:202020/11/06 政治 願賭服輸 美大選急轉直下 沈富雄最新估票曝光 22:592020/11/06 政治 差6票跨270門檻 拜登勝券在握 川普遷怒福斯 04:102020/11/06 國際大事 國際熱門新聞 美國大選不斷更新》拜登在亞利桑那州領先優勢微幅縮小 - 美大選 為何拜登在賓州落後川普70萬票可以追回來 他點出最大主因 - 國際 一次娶3美艷嬌妻 網狂問「洞房花燭夜」誰先？新郎神回4字 - 國際 拜登白宮在望！喬治亞、賓州相繼翻盤 選舉人票最多可達306 - 國際 美選情最新發展 喬治亞州州務卿宣布重新計票 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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