(23:30) 據《衛報》引述喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）言論，宣布喬治亞州將重新計票。

據CNN統計，目前拜登在喬治亞州、賓州、內華達州與亞利桑那等州，分別以1098票、6826票、11438票、47052票維持領先。

(中時新聞網)

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