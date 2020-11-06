美國大選戰況激烈，仍持續開票中，資深媒體人唐湘龍分析指出，9個搖擺州或多或少，會是拜登拿到，拜登還是會贏。他甚至認為，馬習會5周年研討會，會是美國總統大選第一支，也是最後一支橄欖枝，如果民進黨沒有接到，後果堪慮。

唐湘龍在《觀點/龍行天下》節目中指出，拜登目前在選民票超過川普，以選民傾向來看，總體的選民仍傾向民主黨，9個搖擺州或多或少，會是拜登拿到，搖擺州若勝，也是慘勝，贏10幾、20萬票，也就是拜登還是會贏。現在兩岸紅綠藍都在作戰略的調整，大陸在開馬習會5周年研討會，是在給旻進黨政府看的。兩岸到現在劍拔弩張，這個禮拜因為選情的覆蓋效果，其實共機還是不斷進到台灣的防空識別區。

唐湘龍指出，馬習會5周年研討會，是美國總統大選第一支，也是最後一支橄欖枝，如果民進黨沒有接到，後果堪慮，兩岸再下去，不會有人唱軟調。當心這兩天民進黨政府過於傷心，因為即將失去川普爸爸。

唐湘龍直指，目前美大選結果大勢底定，川粉準備下一個階段變天了，他認為，民主黨會走比較激進的路線，平衡極右翼的共和黨、右派對美國的破壞，政黨在調整時，要考量這一點，準備拜登、賀錦麗的到來。

(中時新聞網)