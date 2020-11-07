大陸西北地區經濟從疫情中復甦速度令人驚艷，今年前3季已全數恢復與去年同期相比正成長，雖然總額仍難與沿海省份相比，增速幅度卻是全國前列。但同時也有潛在問題已經引起國家主席習近平等高層關注，就是省會城市經濟佔比過高、一市獨大現象，學者認為影響最大在於不利公共服務均等化和區域均衡發展，並指出部分有條件的省應開始培育副中心都市。

根據2019年大陸各省市GDP(國內生產總值)，省會首位度(GDP最高城市佔該省比例)超過30%有10省，寧夏自治區銀川達50.6%最驚人，其後依序是吉林省長春50.3%、青海省西寧44.9%、黑龍江省哈爾濱38.6%、四川省成都36.5%、西藏自治區拉薩36.4%、陝西省西安36.1%、湖北省武漢35.4%、甘肅省蘭州32.5%，與海南省海口31.5%。

這種不均衡現象多半出現在西北、東北、中部，而另個值得注意的現象是首位城市與第2大城差距，例如四川省會成都GDP約1.7兆人民幣，而GDP第2高的綿陽僅是2856.2億人民幣，大約只有成都的17%。武漢GDP也是湖北第2襄陽、第3宜昌3倍以上。

中國區域經濟學會秘書長、中國社科院工業經濟研究所區域經濟研究室主任陳耀表示，綜合研究認為首位度最後不要超過30%，首位度過大不利於省域內協調發展，省會的虹吸效應對讓周邊地區資源過度集中。

陳耀認為省會獨大現象不必全數強制調整，要看所在區域、區域自然條件和發展階段，例如寧夏自治區面積小、青海省第地廣人稀，資源集中在省會符合發展規律，但其他有條件的省份應該從單極向多極發展。

他表示經濟發展到一定階段，就會往多極化、多中心方向發展，例如廣東省的廣州、深圳，浙江省的杭州、寧波，都是經濟雙引擎模式。在首位度超過30%的省份中，陝西省的榆林、寶雞，湖北省的襄陽、宜昌，由於城鎮和人口密度較高又有產業基礎，都具備發展成副中心都市的條件，可以當成該省重點培育對象，像河南在壯大鄭州同時也在發展洛陽，洛陽GDP已近鄭州5成左右。

此外，也並非增強省會就不利區域平衡發展。例如去年，萊蕪被併入濟南，但事實上山東省原本經濟中心就不是省會濟南，而是有天然良港的青島。近期武漢併鄂州、西安併咸陽看起來也進入討論之中，但武漢、西安都是超越省份而具有區域中心都市的作用，增強這些城市對中部、西北地區也有益。

從行政區劃改變也可以理解四川為何出現成都與其他地級市相距懸殊。四川省面積僅次新疆、西藏、內蒙古3自治區和青海省，名列全國第5，長期都是成都、重慶雙核模式，也與唐朝以來西川、東川區劃類似，但重慶於1997年再度恢復直轄市身分被劃出後，自然難以再找到能接近成都的副中心城市。

(中時新聞網)