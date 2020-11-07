小編最近看了一本很勵志正向的好書：《逆轉女王：從女工到CEO的真情告白，即使滿手爛牌也能晉升人生勝利組！》，因為被副標題吸引目光、想要一探究竟，令人好奇主人翁Dr. Selena如何從高職女變身財經博士、從女工變身網路公司CEO？在該書中她與讀者自述了個人奮鬥歷程，更不藏私地分享獨門輕鬆無痛理財術，再次證明恆古不變的定律：「只要夠努力，人生到處都是機會！」不僅是人生路上的每個選擇，學會個人理財也是同樣的道理……；本周小花平台專題報導套用Dr. Selena所說：「學會理財，是女人翻轉命運的唯一機會！」帶領讀者看她如何不向命運低頭、成功逆轉自己的人生？也不失為一個活教材，現在拿出紙筆，準備做筆記囉！

學會理財，是翻轉命運的唯一機會！

「我知道許多小資女心中最大的願望，就是『能早點存到人生的第一桶金100萬元！』但又不知道如何快速投資致富。」Dr. Selena指出，想要學會投資理財前，要先培養正確的理財觀念，這是非常重要的第1步；在學會投資理財之前，請先自我檢查一下是否有以下10個壞習慣，它們每天都在偷偷搬走你的錢：

壞習慣1、每天喝1杯飲料沒關係

根據國外知名理財書《別急著吃棉花糖》提出的「延遲享樂」概念：「你願意忍一下，以獲得更大的利益？今天不吃1個棉花糖，明天會有2塊；明天也忍住不吃，後天就會有4塊……。」這就是愛因斯坦所說：「複利的威力遠大於原子彈！」

如果把手搖飲換成棉花糖來看，每天少喝1杯飲料，只要堅持下去，幾年累積下來的「數字」就會相當可觀。

壞習慣2、不知道自己每天花了多少錢

你是不是每天花了多少錢不僅沒有記帳也毫無計畫？就像縱橫台灣政商兩界的名女人何麗玲曾說：「致富的第1步就是養成記帳的好習慣！」這樣才會清楚知道自己每天花了多少錢，也有助於做好個人財務規劃，避免盲目消費或是過度消費。

壞習慣3、覺得理財與自己絕緣

正所謂「反其道而行之，或許海闊天空」，這個觀念要闡述的道理是，不要在還沒有開始去做之前，就先找了放棄的理由……；理財怎麼會跟自己無緣？Dr. Selena認為，這樣的心態其實是不對的，就是因為沒有錢才更需要理財規劃的幫助。

壞習慣4、從來不看理財相關書籍

Dr. Selena指出，有不少小資族從來不看理財相關書籍，在他們眼中，理財書籍就像是「無字天書」般深奧、難以理解，「不妨先從固定閱讀理財雜誌做起，再慢慢養成閱讀理財書籍的習慣，即使一開始看不懂都沒關係，因為所有的知識都是多聽、多看就會慢慢了解。」

(中時新聞網)