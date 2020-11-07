時代不斷在變，今天一般大眾既定觀念已不能一概而論，就像「長照」並非一定得和「老年」畫上等號，別再鐵齒認為：「我還年輕，現在談長照太早了啦……」光看數據分析就足以讓你嚇一跳，根據衛福部統計，國內中、重度身心障礙總人數中，平均每5人就有1人是44歲以下的青年人，仔細探究其成因，多數肇因於疾病、意外事故、職業傷害等，當下就需要他人長期照顧自己，已然有了「長照」的需求，絕非一般認知的等到年老了才該擔心的問題。

面對眼前無法預知的立即性風險，年輕人應該如何因應面對？對此，小花平台保險顧問直指，年輕人首要思考的是，一旦不幸發生失能，眼前直接受到影響的就是原有的工作收入，連帶延伸拖累家庭經濟的可能，相較於到了老年失能，年輕實施能需要的照顧時間更長，長照費用也相當可觀，在在考驗著各人身心靈承受能力到底有多強……，「及早做好風險保障規劃，絕對是最好的預防方式」，尤其對於口袋不深、收入也很有限的年輕人而言，可說是面對漫長的長期照護路程，最理想也是最適當的轉嫁工具。

有關「長照3寶」一表看懂理賠眉角

說到長照，令人直接聯想到的，就是被統稱為「長照3寶」的「長期照顧險」、「特定傷病險」及「失能扶助險」，針對44歲以下青年人需要長照的主因，不外乎意外傷害事故和心腦血管疾病等，如果懂得善用「長照3寶」，除了能有效轉嫁失能風險外，也給自己與家人多一分安心！

有關「長照3寶」理賠標準整理如下表格：

(中時新聞網)