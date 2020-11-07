現代人愈來愈長壽，過去一般人的退休金準備可能只需應付10年時間的花費，現在恐怕有超過20年、甚至30年以上的需求準備。根據內政部最新統計數據指出，國人平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創下歷年新高紀錄，且也分別高於全球平均水準7.5歲及9.,2歲。看完這個數字，不知你看出其中的端倪？就是台灣人不分男女都愈活愈長壽，而絕大多數人最容易忽略的風險「長壽風險」，你不可不防！

你曾否想過：準備退休的自己，子女都已長大成人，未來自己要住在哪裡？獨居或是與子女同住？針對退休後居住規劃安排，先前小花平台專題報導：《買房首購年齡延後…你該做好哪些保障，更無憂追夢去？》已有深入剖析，文中小編力主年紀大了，一定要有自己的房子，主要考量台灣房東普遍對於中老年人或是獨居女性租客不太友善，「年輕時沒有能力買房不要緊，一定要把握時間累積個人資產並有效做好妥善規劃，年紀愈大愈是要有一間屬於自己的房子。」

退休後居住規劃選擇 租房或買房各有所好

屆齡退休時，你會想要在哪裡度過你的晚年生活？是選擇租房子，住在生活便利、醫療資源充足的大都市？或是與三五好友結伴同住、攜手共老？又或者就如小編的建議，不管年紀多大，用自己買的房子來養老？

不論是買房或是租房，各有其擁護者，小花平台保險顧問指出，最重要的是，重新審慎檢視資產配置及個人健康狀況，找出最適合自己與家人的居住環境，再重新開始「第二人生」，以下就3種國人常見的退休後居住規劃安排進一步說明：

首先是「寧願租房也不買房、付房貸」！

隨著房價的不斷攀升，高房價讓年輕人不敢下手，寧願一直租屋而居。只是，如果長此下去，可能不是長久之計，怎麼說？這就不得不提到近來有關「孤獨死」的熱門話題，國人不婚、不生的比例日益攀升，再加上高離婚率，不僅是老年人，獨居的年輕人也明顯增多，有專家就提出，「孤獨死」已然成為年過40歲的青壯年族群必學的生命功課！

(中時新聞網)