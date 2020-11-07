隨著少子化與高齡化趨勢，獨居者時代來臨，你會是下一個獨居老人？根據主計總處最新調查發現，國內家庭戶數和老年戶長戶數同步增長，突顯出愈來愈多人退休後生活必須「靠自己」！可以預見的是，想要在老後過得愜意、無憂無慮，只是仰賴政府的勞保、勞退給付絕對是不太夠的，當然也不能完全指望孩子們養老，唯有靠自己，才能活得最安心，預先用保險規劃完善的醫療保障安全網，讓退休後生活更精彩也更有活力。

少子化連帶影響老年戶長數逐年攀升

根據主計總處統計，去（108）年國內家庭戶數873.5萬戶、較前（107）年增加1.1％，其中經濟戶長為65歲以上者高達193.5萬戶，與前年相較增加了2.1％，更比5年前增加了22.8％。另一方面，就65歲以上經濟戶長占所有家庭戶數比重觀察，也是逐年攀升，不難看出國內家庭戶數和老年戶長戶數同步增長，在在顯示人口的結構正在改變中，老化情形日趨嚴重。

國發會並預估，台灣總人口數今年將步入負成長，因為少子化，也連帶影響老年戶長數逐年攀升，65歲以上老年人自己一個人住的情形已漸成為常態，也意味著有愈來愈多人退休後必須靠自己的力量養活自己。只是光是靠政府的勞保、勞退給付已足夠了？當然不夠！

根據勞保局統計，截至今年7月底止，國內已請領老年年金的130餘萬名勞工中，平均僅月領新台幣17,577元，竟低於最低基本工資……，可見退休想要靠政府確實是不太夠用，小花平台保險顧問建議，不妨善用保險功能準備退休金，不啻是保值、增值財富的好管道，還可以做到資產傳承、富延子孫，事半功倍！

(中時新聞網)