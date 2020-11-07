從台灣出發，橫跨歐亞，長達15500公里騎往德國的不思議之旅！！

「一路上不管曾經自我質疑多少次，為什麼我在這裡？為什麼我要這麼做？到頭來，還是慶幸自己有騎這麼一遭。」

從城市到鄉村，從山上到海邊，越過一個又一個國境，踩著單車踏板緩緩前進，細看一路地表變化，每一吋美麗與哀愁。漸漸覺得，這就是我們想要的簡單生活，不急著去擁有，因為想珍惜已擁有的；不想留下遺憾，所以用力愛自己、愛親密的人、愛陌生人，愛這個世界，於是看世界的眼光不同了，不完美的世界也變得溫柔了。

【精彩書摘】

小時候曾經對一望無際的大草原有種浪漫的憧憬，光想像策馬奔馳在廣闊的綠野上，就連靈魂都跟著自由奔放了。能來到頌湖沿岸的草場滿足我的憧憬，卻也破滅了我的想像，空曠的大草原一點都不浪慢甚至可說是殘酷，置身於此，我才深切體會人有多渺小無助。

我們總是邊騎邊抬頭看天上的雲，只要瞧見鄰近聚攏的雲開始由白轉灰暗沉下來，便開始加速期望能逃過一劫，畢竟在毫無遮蔽物能躲藏的情況，隨便一場雨當頭淋下，不論雨勢強如敲打或細如輕撫，都能讓人渾身濕的狼狽，濕也就算了，過了一夜要將未晾乾，還帶著濕氣黏糊糊的同套衣服穿上身，才是真正的折磨。

有次雨下著下著變成冰雹， 白色顆粒不斷從天而降，一開始還慶幸至少衣服不會被打濕，但很快便後悔自己的無知。在狂風助攻下，每一顆被重力加速度加持過如彈珠大小的冰粒，打在身上臉上簡直痛徹心扉，如同被人亂石砸擊。

大風將我吹偏，只好下車用牽的，避無可避地緩慢前進，一片白霧將四周蓋得密實，我們能看見的就只有白霧和冰雹墜下時在空中畫過瞬間的白線。

很走運地，前方不遠處有個氈房，一切都像慢動作格放，我看見走在前方的史將他的車倏地放倒在地上，馬上回頭衝過來幫我推車，直到我們順利躲進氈房，牧民體貼奉上一杯熱茶仍在簌簌發抖，捲起袖子竟看到手臂被冰雹打出來的幾點微紅，如果沒這麼剛好有一戶氈房可供庇護，我們身上應該就不只這幾點微紅了。這種天要用冰雹砸你，也無可奈何的時刻，我忍不住覺得人定勝天這句話未免太過狂妄了。

冰雹來襲(圖/台灣東販提供)

有一天入夜後開始閃電打雷下雨，大草原上除了不遠處的幾頂氈房就只有我們這頂小帳篷，閃閃電光一陣一陣地照在營帳上嚇得我心驚膽顫，平常不會這麼膽小，但帳篷是這一馬平川大草原的制高點，如果落雷剛好劈中我們這頂小可憐帳篷該怎麼辦？

跟史說出我的擔心，他立刻抱緊我，讓我有些感動，這男人到底是體貼的，但他接著說：「如果閃電真的打到我們，我們也會在第一時間一起死，在有知覺前會立刻被烤焦，所以不會感到痛苦，不用擔心啦！」他若無其事地笑著，我卻哭笑不得。這種安慰人的方式只會讓我更害怕而已。但話說回來，兩個人一起被閃電打死好像也有點浪漫？這其實是史想耍的浪漫吧？

沒多久史有了便意，無奈地一邊罵著shit一邊去製造shit。我縮在睡袋裡，想像著若真的被閃電打中，至少我現在裹在睡袋裡很舒服，而不是像史那樣在無遮蔽物的大草原上露出屁股，以那樣的姿態被打中烤焦才尷尬吧。豈料他回來時得意地說那天邊落雷有多震撼多好看，好像他剛剛不是去解放而是去看了一場聲光秀似地。聽他描述勾得我有那麼一瞬間想打開帳篷欣賞落雷，可沉沉睡意拖著我往夢裡鑽，不敵睡意，恍惚間希望明天天氣能好些。

草原上的小帳篷。(圖/台灣東販提供)

早上五點四十，雨仍下著，七點半，雨停了又下，回頭繼續睡，直到近午起床，打開帳篷才驚見陽光已悄悄露臉，我們速速打包上路。我照例會在離去前拍一張我們露營時的照片，倒退著走想找到合適的角度，結果啪一聲，右腳好像踩到什麼軟軟如爛泥的東西，我心想不會吧！？低頭一看立刻罵了一聲shit，還真的給我踩到shit了，而且還是我男人昨晚的傑作！

我結著屎面回去質問他：「你怎麼靠帳篷那麼近拉屎？害我踩到了啦，可惡，很噁心耶……」他樂得歡，笑著說我怎麼那麼準，看他這麼樂我更氣了，人生清單上立馬列下：將來也要讓他踩到我的。

我們慢悠悠地騎在土路上，頌湖像條美麗的藍帶子纏繞在草原的盡頭，偶見草原深處的氈房，騎馬趕羊的牧民，騎驢嬉鬧的大孩子，什麼都沒得騎的孩童恣意奔跑，看到我們，有的會成群朝我們的方向跑一小段，揮手微笑大喊，倒沒真的想追趕上我們的意思，就是想搏得一點注意，除了有一次一個穿粉桃色毛衣的小女孩，其他同伴們都停下腳步了，她仍不停跑著。

以她的速度即便我騎得不快還是追不上的，看到這樣賣力跑著的小小身影讓我想到了小黃狗，情不自禁停車等她。小女孩喘著氣跑近了，停在我面前伸出右手，我嚇了一跳，這是在跟我要錢嗎？要如何回應呢？早知道就該速速離去，我最怕這種場面了。

就在我悔不當初時，女孩伸出的手攤開，掌心裡躺著幾顆糖果，她笑著示意我拿，那一瞬間，看著她的笑臉，我羞愧地無地自容，歉然地收下她的糖果，也從車手包裡翻找幾個之前買的糖果交到她手上，她笑得更開心了。我繼續騎上路，同時反省自己是怎麼成了一個心思污穢的大人的，之後吃這幾顆糖時，小女孩那氣喘吁吁的模樣和她的笑容又在我的腦海浮現，就跟糖一樣甜。

離開頌湖沿岸後，草原風光消失了，綠意逐漸減少，換成另一種乾燥的黃土地樣貌，寬闊開展的土地大方展露每一寸粗獷。天氣變得炙熱難受，吸入胸腔的空氣也是熱的，像在胸口燒了一把火，被汗浸濕的衣服沒一會兒就被毒辣的太陽烤乾，連我們也快被烤乾了。

幾台滿載行李的重機超越我們前行，騎士對我們比了個讚，我看著他們揚塵而去的背影，心中好是羨慕。

我們到底是為什麼在這裡受苦呢？每當身心遇到煎熬時，這個問題就會從心底深處浮現，但又很容易忘記，尤其像這晚被當地人家邀請喝茶，相談甚歡到最後住下來，先前的怨懟在躺平失去意識的前一刻，早就被感恩與滿足取代，隔天再上路又是一條好漢，儘管史的脖子和背上還留有因中暑刮痧刮出的黑痕。

依舊烤爐似的高溫，在我們刻意提早出發和地勢爬升之下還不算難熬，俯瞰來時路宛如一團彎曲的白蛇順著山勢扭來繞去，成就感在心中漾開成為養分推動我們前進。再一下下，再一下下山頂就到了，彷彿有人在耳邊鼓勵著。到了山頂意味著前方是下坡，不過對我而言，滑下坑坑窪窪的土路下坡依然是苦差事，每次都滑得我魂飛破膽，必須專注每個瞬間，因為每個石頭或凹洞都可能害人摔車。單車在崎嶇路面上上下下彈跳飛舞，我的心也跟著七上八下地要跳出我的胸腔。

危險的下坡，閃電可能打中帳篷，熱到窒息的高溫，瘋狂的交通路況，身為一個單車騎士，我揣想途中各種可能發生的意外死法，感嘆生命的脆弱。這麼艱難辛苦又危險的旅行方式，一定要心中充滿熱情才能繼續堅定騎行吧？我忍不住思考我的熱情是什麼，真要說的話，應該是感受活著吧，這麼說可能很奇怪，不過在危險或痛苦的時候更能感受到自己活著，珍惜活著的美好，只要還活著就充滿感恩，不知不覺變成容易滿足的簡單生物。

但我還是討厭土路下坡，特別是在連續兩天各摔一次車之後，我對下坡有了揮之不去的陰影。

事情的發生在一瞬間，原本溜得正順遂的前輪在一個左轉下坡打滑，我意識到「shit，滑了！」的下一秒，人已慘叫一聲撲倒在地上，我邊嘶吼邊爬起來，好像每一聲吼叫都能讓傷口比較不痛，也能吼出我的不甘與害怕。前方的史聽到我的慘叫急急停車掉頭，幫我拾起散亂一地的雜物並把車扶到一旁，我拍掉身上的塵土檢查傷勢，幸好只是些擦傷和瘀青的皮肉傷。之後只要看到細泥混著沙石的下坡，我便坐在橫桿上害怕地用雙腳輔助滑行，那姿勢一定很滑稽，但實在顧不了那麼多。

想不到，心魔作祟下，隔天又迎來第二次摔車。

這是個坡度不陡但路面礫石有些厚度的下坡，騎來心裡毛毛的，我在想變換車道的那一刻打滑，又是哇的一聲大叫，人跟車都飛了出去，車子還順勢壓在背上，一人一車淒慘地躺在車道上幾分鐘之久。我無法克制地淚流滿面，同時嘗試從單車下方慢慢貼地爬出來，終於脫身後直接坐在地上放聲哭泣，史已經騎到遠到不見人影，沒有人幫我，我將所有委屈和疼痛都化成淚水宣洩，嘴裡喃喃唸著：「爸媽，我好害怕，請保佑我平安……」

又哭了幾分鐘，終於看到往回騎的史，之前的下坡成了上坡，他看到我坐在地上哭得像個孩子，加緊踩踏騎到我身邊，把單車放倒在地上後一把抱住我，臉上滿滿的心疼和些微不可置信，説道：「妳沒事吧？怎麼又摔車了？」

我心裡委屈地搖搖頭，眼淚混著泥沙在臉上縱橫交錯，史幫我把臉擦乾淨。兩次摔車將我下坡的自信都給摔壞了，幸好身上只是些不打緊的皮肉傷，但心裡的傷卻沒那麼快好。我被強大的恐懼俘虜，只要遇到下坡就感到一陣昏眩心悸，彷彿看到地在跳波浪舞似地抖動。

史當機立斷決定搭車避開接下來道路依舊顛簸的一段，我們半騎半搭車輾轉來到吉爾吉斯第二大城奧什（Osh），我對下坡的恐懼即便騎在城市平順的柏油路都會作祟，再這樣下去，接下來的旅程怎麼辦？

想起媽媽從未用過的護照，一頁一頁的空白，愧疚刷過心頭，我答應過要連她的份一起去看看世界的，怎能輕易放棄？於是一次又一次，像催眠般告訴自己：「加油，妳可以的，沒事的，不要怕！」一次又一次強迫自己正視恐懼，安撫因恐懼而畏縮的心。漸漸地，我不再那麼害怕，或者說，即使害怕仍願意勇敢。

然後我知道，我們的旅程會繼續，因為與恐懼同行的我，已變得比之前堅強。

(本文摘自《遺憾之前，用力去愛》/台灣東販)

【作者簡介】

Yuily遊歷

小時候的願望是成為辛巴達，目前旅居愛爾蘭，希望可以用對環境友善的方式過著簡單生活，並用幽默感為生活調味。

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《遺憾之前，用力去愛》/台灣東販

(中時新聞網)