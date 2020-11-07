從台灣出發，橫跨歐亞，長達15500公里騎往德國的不思議之旅！！

「一路上不管曾經自我質疑多少次，為什麼我在這裡？為什麼我要這麼做？到頭來，還是慶幸自己有騎這麼一遭。」

從城市到鄉村，從山上到海邊，越過一個又一個國境，踩著單車踏板緩緩前進，細看一路地表變化，每一吋美麗與哀愁。漸漸覺得，這就是我們想要的簡單生活，不急著去擁有，因為想珍惜已擁有的；不想留下遺憾，所以用力愛自己、愛親密的人、愛陌生人，愛這個世界，於是看世界的眼光不同了，不完美的世界也變得溫柔了。

【精彩書摘】

早在二零一四年，和史遊歐時便來過巴爾幹半島的一些國家，當時是搭大眾運輸和住青年旅社的背包客，這次雖然一樣是沿海岸線前進，但方向相反，交通工具也換成單車，能搭帳篷過夜就不花錢。

多山的阿爾巴尼亞，絕美的蒙特內哥羅，還有沿著海岸線有許多古城的克羅埃西亞，不知道是不是因為旅行方式不同，看見同樣的風景卻有不同心境，我們不像當年那樣執著於必看的觀光景點，反倒有種最美的風景其實都在路上的怡然自得。

克羅埃西亞海岸線觀光業發達，總得尋尋覓覓一番才能找到一個隱密的營地，我們也有過一兩次沙發衝浪，其中一個沙發主人尤其令人難忘，他的名字叫米卓。

借宿的那天，米卓剛好不在，他用通訊軟體聯繫史，說他會留鑰匙讓我們自己開門。依照他的說明，像尋寶般找到鑰匙進屋，史立刻傳訊跟他說一聲，他也回傳：「歡迎歡迎，就把我家當作你們家吧！」然後交代冰箱的東西隨我們吃喝，不用在意。

蒙特內哥羅(圖/台灣東販提供)

不是沒遇過慷慨的借宿主人，但是上一次遇到大概是在伊朗吧。米卓讓我想起那個在伊朗西部山區，邀我們進他家躲雨，後來又留我們獨自在他家過夜，人就不知去哪裡的阿伯。那個阿伯完全不會說英文，也沒問我們姓名，就放心將他家交給我們。記得看著阿伯離去的背影，我當時震驚於人和人的信任原來可以如此簡單。

如果是我，我能將我家放心交給未曾謀面的陌生人嗎？我不敢肯定，看來我的心胸還不夠寬大。

雖然米卓說可以睡床，但那一夜我們仍拘謹地在客廳打地鋪。隔天米卓傳訊來說希望我們等他一下，他想在我們離開前見上一面，於是沒多久便見到一個身材高大的男子，一臉和煦的笑容，手裡拎著幾條魚，和我們相見歡後便進廚房忙碌，他說：「這是我釣的魚，很新鮮，我想煎給你們吃。」

他高大的身軀擠在狹小的廚房，霹哩啪啦的油炸聲響起，很快傳來撲鼻的香味，一盤被煎得金黃酥脆的魚送到我們面前。看我們吃得開心，他笑得更開心了，說道：「幸好還能見上一面，我很羨慕你們這種長途旅人呢，雖然我自己也很想到處旅行，但目前現實上不太行。所以能招待旅人，好像在某個層面也滿足了我旅行的渴望，我自己也覺得很開心。」

聽他這麼一說，我們都有些不好意思了，我真誠地回道：「其實是因為有你這樣的好人，才成就了我們的旅行，和你們相遇，我們的旅程才變得多采多姿，真的很謝謝你。」

米卓綻放了一個如太陽般的笑容說：「我覺得我才要謝謝你們，是你們讓我看見生活的不同可能性，有一天，等生活條件許可後，我也會上路的。」

史說：「那經過德國的時候，一定要來找我們！」

我搶著說：「誰說我們一定會在德國？總之不管我們在哪兒，我們家就是你家！」

米卓説：「那就一言為定了！」

過了巴爾幹半島，入境義大利，單車道的普遍讓我們為之驚艷，越往北走尤其常見，有時候幾乎一整天都騎在單車道上。

與奧地利相接的北義自治區南蒂羅爾省（South Tyrol），在一戰前屬於奧匈帝國，至今全境七成的人仍以德語為母語，讓除了問候史媽之外沒機會講德文的史如魚得水。

「從這裡開始，我能一路說德語直到回家。」史興奮地說，那一刻我才驚覺，我們真的離他家越來越近了。

除了語言和文字，這裡的建築風格也明顯和南方不同，如果不說，會以為這裡是有別於義大利的另一個國家。事實上，南蒂羅爾省能成為如今的高度自治區，也是經歷過一番血淚。墨索里尼曾經想把這裡的德語人口義大利化，全面禁止原有的語言與文化，即便在二戰過後義大利成了民主共和國，政府對南蒂羅爾省的諸多管控大有改善，但仍未讓人民心服，尤其有奧地利在一邊鼓譟，甚至發生過一些零星的恐怖攻擊事件。

南蒂羅爾省的建築(圖/台灣東販提供)

一九七一年，在國際法院裁決之下，奧地利不得干涉南蒂羅爾省內政，義大利政府也必須給予南蒂羅爾省最大的自治權，懸宕多年的問題才得以解決。

史邊騎車邊娓娓道來南蒂羅爾省的歷史，也不管我有沒有在聽。有他這個行動維基百科在身邊，常常讓我覺得好像有個免費的語音導覽，他的博學多聞正是最吸引我的一點。

騎到距奧地利邊界不遠的人造湖，雷斯肯湖（Reschensee），當時為了建造水壩淹沒多個村莊，如今只剩一座十四世紀的教堂尖塔突兀地矗立在湖面上。

都三月底了，整座湖仍結著冰，在群山環繞下，冬天仍靜靜地在此沉眠。如此壯闊的冰湖讓我想到迪士尼動畫《冰雪奇緣》，莫非是冰雪女王艾爾莎也來過這裡嗎？

站在一個原本是用來跳水的木台欣賞冰湖，我忍不住喃喃自語：「我還是第一次看到這麼大的冰湖呢，未免也太震撼了。 」

史左顧右盼一陣後說：「這裡應該算浪漫吧……」然後突然單膝下跪，深情款款看著我說：「妳願意嫁給我嗎？」我當場僵住，像冰湖一樣被結凍，幾秒後才又羞又喜地說：「好！」

自從因吵架把訂婚戒指丟還給他後，我就一直在等這一刻，想不到這小子讓我一等就是一年多。本以為他忘了，卻不知道原來他一直盤算著找個浪漫的地方二次求婚。

二次求婚(圖/台灣東販提供)

就在他正要將串著戒指的項鍊為我戴上時，戒指咻一下從項鍊的一頭滑落，我慘叫一聲，直覺望向木板空隙下的石頭堆，我們立刻衝到木台下的石頭堆裡翻找，可小小的戒指掉進去就像隱形了，怎麼找都找不到，我突然覺得自己是不是沒結婚的命？

「找不到就算了吧，反正你的心意我收到了。」我無奈地說，幻想此刻有個湖中女神拿著一枚戒指出現，問我：「妳找的是這個金戒指，還是這個銀戒指？」都不是，女神，我找的是那個我等了一年多的求婚戒指，人家想嫁尪了啦！

史又奔回木台上，嘗試從剛才站的位置的木板空隙丟石頭，看看石頭大概落在哪裡，戒指掉落的地方應該差不多。結果這時候，他看到還靜靜躺在木台上的戒指。

他喊道：「找到了！」我驚喜地衝上木台，有些不敢相信，不明白剛剛怎麼就這麼篤定戒指墜湖了，徒然自己嚇自己。

他為我將串著戒指的項鍊戴上，這次沒再放手，溫柔的說：「沒有第三次求婚了喔。」我轉過身抱緊他，緊貼他的胸膛聽著他的心跳，說道：「這次就是一輩子，我愛你！」

(本文摘自《遺憾之前，用力去愛》/台灣東販)

【作者簡介】

Yuily遊歷

小時候的願望是成為辛巴達，目前旅居愛爾蘭，希望可以用對環境友善的方式過著簡單生活，並用幽默感為生活調味。

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《遺憾之前，用力去愛》/台灣東販

(中時新聞網)