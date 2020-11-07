一次娶3個老婆進家門，大享齊人之福，是不是讓全天下男人「羨慕嫉妒恨」？印尼一名男子就同時娶3名美艷嬌妻進家門，還大方拍攝影片放上網「分享」。不過眾多網友看了，只關心洞房花燭夜是怎麼過的？新郎也大方回應：「雨露均沾」。

印尼男子約翰納斯（Johanes Naibaho）在抖音（TikTok）分享自己的婚禮影片，與眾不同的是，這場婚禮是1位新郎配3位新娘。影片中3名新娘皆盛裝打扮、笑嘻嘻地對著鏡頭打招呼，幸福歡樂洋溢。

據印尼媒體報導，約翰納斯表示自己單身多年，母親不但從不催婚，還吩咐他「先玩夠、先賺夠」。影片曝光後，引發網友暴動，尤其眾多男網友可能出於「羨慕嫉妒恨」，激動提問：「」、「第一晚如何？」、你先督誰？」、「搞得定嗎？」、「有幫手？」。

面對網友關切，約翰納斯也大方回應：「讚美真主，雨露均沾」，並表示3位妻子都相當滿意他的表現。

馬來西亞《中國報》報導這則新聞，網友搞笑評論：「洞洞洞」、「一人兩天，星期天休息」、「打麻將不是問題」、「如果你老婆找3個男人也沒錯吧」、「可以玩 4P…」。

(中時新聞網)