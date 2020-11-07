娛樂8點半》女生在感情上的夢幻想像，莫過於「跟白馬王子結婚」這種願望，放在當今真實社會中，嫁王子有其難度，若想結識富二代也並非誰都能認識得到，而女明星或是女主播，被認為是比較有機會的一群，坊間更是認為集智慧與美貌於一身的女主播，比起女明星更得豪門青睞，但也不是人人都愛多金富二代，許多人氣女主播甘願選擇跟平凡男性交往甚至牽手一生，這樣的另一半，更讓他們覺得貼心、踏實。

在女主播嫁豪門幾乎要變成傳統的潮流下，以甜美聰慧形象受到歡迎的女主播蘇瑋婷，在2014年底爆出好消息，定情對象不是哪家的公子哥兒，而是在電子公司擔任經理的王信翔，雖然是不錯的管理職位，但就是拿固定薪水的上班族，兩人在同年11月訂婚，隔年3月完婚，蘇瑋婷也大方公開兩人的戀愛故事，聽完不禁覺得她嫁得太好太有理。

蘇瑋婷在2015年結婚，跟老公甜蜜羨煞眾人。(本報系資料照)

蘇瑋婷坦言，很多人問她會不會羨慕嫁入豪門的主播們？包含她老公都好奇這點，她給出的答案是，只是選擇嫁給愛的人，比物質條件來得重要多了，老公聽了之後承諾她：「我雖然不是富二代，但我會努力變成富一代，讓妳過好日子」，讓蘇瑋婷相當感動。

蘇瑋婷曾代表電視台，歡送豬哥亮。(中時資料照片)

她也透露上班族老公在交往期間，讓他點頭決定嫁的關鍵，其實是日常的一個暖心習慣，老公除了每天接送她上、下班，還會特地早起，其實他9點才要上班，但為了看蘇瑋婷播報8點晨間新聞，選擇起個大早送她去公司後，自己到早餐店邊吃邊看她報新聞，成了每天的習慣，讓她覺得這樣的男生不可多得，感動到點頭嫁。

(中時新聞網)