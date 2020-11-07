「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」

說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

台積電官網一張照片

揭靶材廠打進大聯盟的重大意義

今年5月6日，台積電官網秀出一張照片，照片下有一行圖說這麼寫著：「台積公司帶動產業鏈綠色製造能力，協助供應商『光洋應材』成為國內首家供應高階半導體前段製程靶材企業。」這句話，等於承認光洋應材已經身為「台積電供應鏈大聯盟」一員。

「其實，光洋應材踏入半導體靶材已經有10年之久了，但一直處在後段的封裝製程。」「高階半導體前段製程靶材，長久以來都是由日商東曹、住友化學、三井礦業、美國霍尼韋爾等少數公司寡占的局面，台灣企業終於在今年首度打破這個局面了！」馬堅勇表示。

2016年爆發員工盜賣黃金，以及前董事長為掩蓋損失，以不當會計方式美化財報，導致股票下市的光洋應材，2017年因再生陽極銅靶材打入台積電供應鏈，開始扭轉命運。

加入台積電供應鏈，扭轉經營體質、命運鹹魚翻生的，光洋應材只是其中之一。台積電指出，每年交易次數超過3次，下單金額超過500萬元的供應商總計約1300家之多。上市櫃企業如果擠入台積電供應鏈大聯盟，往往成為投資人追捧標的，因為，這代表他們跟著台積電一起成長的機會大增。

過去5年來，台積電市值成長了212％，來到11.3兆元新台幣。供應鏈表現也不遑多讓，如設備廠家登，過去五年來市值暴漲920％、帆宣大漲363％、興建無塵室的漢唐大漲284％、提供真空設備及維修的日揚上漲212％；半導體特用化學品的三福化與勝一分別有244％與195％漲幅。

以國內生產毛額（GDP）而言，台灣GDP一年產值達六100億美元，在全球排名第22，算是中等國。然而，拜半導體產業蓬勃發展，尤其是晶圓代工稱霸地位所賜，台灣在半導體材料、化學品、設備的採購上，卻是一等一的王者大國。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計，預估今年全球半導體晶圓與封裝材料市場規模達529億美元，包括台積電、聯電、華邦電等台灣半導體製造業者，就吃下22.3％的份額，居世界第一。半導體特用化學品去年全球市場規模353億美元，台灣市場即占22％，居世界第一。

無塵衣洗滌王國尚磊

80員工衝出一年百萬套清潔產能

台積電帶動的半導體產業發展，不單讓供應鏈與台灣經濟有向上提升機會，甚至也能改變一個人的命運。

71歲的白陽泉，從台北工專（今台北科技大學）礦冶科畢業時，可能沒想到，未來竟然會以洗衣服為本業。白陽泉說，他當兵退伍後找工作頗為坎坷。「我從報紙求職欄的大方格找工作一直找到小方格，當時需要礦冶專長的公司，屈指可數，台泥與中油這兩家公司有在招考，我也去應考了，但看到旁邊坐的是班上第一名，而且還只錄取一至兩位，我心想完了，果然還是落榜。」

白陽泉最後透過求職欄的一個小方格，看到一家水處理公司在徵人，終於如願找到工作，也在水處理產業找到安身立命之處。之後，他研發出純水再生技術，創立十大環保公司，客戶廣及各種產業，事業漸漸步上軌道。

1990年末，有一位客戶向他訂購純水設備，訂單金額雖不大，但對純水的純度與品質要求奇高，引起了他的注意。讓他驚訝的是，這家客戶竟是一家洗衣店，他納悶為何一家洗衣店竟需要品質如此高的純水，決定親自登門拜訪。

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《今周刊》第1246期

(中時新聞網)