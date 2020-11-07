在美中科技大戰與疫情肆虐之下，更加凸顯台灣在半導體與資通訊產業之得天獨厚之優勢，也吸引臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌，即所謂的尖牙股（FAAMG）等科技巨擘們看中台灣，紛紛進駐投資。微軟日前宣布加碼投資台灣，將在台設立首座Azure資料中心等四項大型投資，這也是微軟三一年來在台最大投資，未來四年內將可創造三千億台幣商機、三萬個就業機會，並培育逾二○萬個數位人才。

此外，微軟將在台灣設立全球第六六個雲端資料中心，落實資料中心在地化，同時在台灣新設辦公室，成立Azure雲端硬體與基礎建設團隊，為僅次於西雅圖總部全球二大雲端資料中心工程團隊，同時擴大夥伴生態系合作、強化資安服務等，將把台灣打造成亞洲數位轉型中樞，作為亞洲主要營運中心。之所以微軟大動作加碼投資台灣，無非是看好台灣在５Ｇ、資料中心、伺服器代工製造的實力；對於國內伺服器相關供應鏈廠商而言，是一大商機。

微軟砸重金在台設立Azure

除了微軟之外，搜尋引擎龍頭Google也早已在台灣深耕。過去十年來，Google網路基礎建設投資在台灣，共計創造了七．二萬個工作機會，繼彰濱工業區與台南後，近期將在雲林購買土地，興建全台第三座資料中心。Google台灣總經理林雅芳說：「所有的供應鏈都在台灣這個小小的島上，一個小時可以全部湊齊，可以討論完什麼產品能做、不能做，這是為什麼Android、Chromebook與雲端產業生態鏈能深化，這是台灣的優勢。」根據業界指出，微軟Azure來台落地與Google不同，Google是在台灣選址自行設置資料中心，但微軟Azure是採主機代管（colocation）的模式，主要將以中華電信及宏碁旗下的宏碁雲架構來負責營運，地點分別會設立在中華電信的板橋機房，及宏碁雲架構的龍潭機房。其中，宏碁雲架構公司所負責營運的龍潭資料中心原本屬於宏碁旗下的安碁資訊，而在安碁規劃上櫃時進行分拆，安碁業務以資安為主。

由於台灣對智慧財產權、資安保護及產業彈性特色，凸顯了台灣具信賴、有韌性的新價值，吸引國際大廠來台投資。尤其，近來政府大力推動資訊安全產業，加上微軟等國際大咖投資協助台灣廠商在資安技術能力之提升。隸屬於宏碁集團的安碁資訊為國內第一家股票掛牌的資安監控委外服務廠商，其主要經營業務為資訊安全整合性監控、防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務。受惠線上會議、遠距工作增加，帶動防疫性資安方案需求逐步上升，未來遠端存取與控制、特權帳號管理與遠端資安監控分析等都將成為未來發展重點；安碁目前仍以政府公部門標案為主，營收占比約六～七成，其餘則是民間企業資安服務。日前安碁資訊也宣布攜手趨勢科技，將整合雙方技術，強化資安服務。透過旗下智能ＳＯＣ資安監控中心，將整合趨勢科技ＭＤＲ託管式偵測及回應服務，把全球與本地的威脅情資、ＳＯＣ事件分析等資料進行交流分享，提升資安產業發展。

ASML攜手台積電 稱霸全球

向來台灣是蘋果供應鏈重要成員之一，日前竹科管理局也證實蘋果早在二○一四年就來台設立秘密實驗室，落腳竹科龍潭園區之後，蘋果電腦低調在龍潭廠區旁建Micro LED新廠，取名「龍三新廠」，同時攜手台灣ＬＥＤ磊晶龍頭晶電、面板大廠友達等共同投入新世代顯示器技術研發；如此也更加凸顯未來蘋果仰賴台廠之程度只會增不會減。

由於台灣半導體產業在全球地位領先，而今年持續吸引許多材料、設備等關鍵外商加碼投資，包括日本化學材料領導廠商三菱化學（Mitsubishi Chemical）在苗栗設立新廠、異丙醇國際大廠德亞瑪（Tokuyama）繼一九年三月雲林新廠落成後亦續擴增計畫並與台塑合資在高雄設立新廠、日本密封元件廠商華爾卡（Valqua）南科路竹園區設立新廠、法商亞東工業氣體（Air Liquide）加碼台中、高雄、台南，德商默克（Merck）擴大高雄路竹廠化學氣相沉積材料製造等。另外，像是信越化學將斥資三○○億日圓，提高半導體製程關鍵材料光阻劑的產能達二○％，並將在日本與台灣兩地各興建工廠，台灣雲林的工廠預計二○二一年二月開始量產ＥＵＶ光阻液，以滿足台積電等蘋果供應鏈的需求，台灣規劃產能將增加五○％。

根據投審會統計，從有外商對台投資以來，累計總金額以荷蘭公司居首，共約三五三億美元，遙遙領先美國與日本。其中，最大咖莫過於投資台灣逾二○年的全球半導體極紫外光（ＥＵＶ）系統廠艾司摩爾（ASML）；主要是因ASML依附著台積電壯大。隨著台積電在先進製程不斷推進，以及每年百億美元之資本支出，促使ASML加碼投資台灣。目前台積電累計採購的ＥＵＶ設備已超過三五台，占ASML過半產量，未來隨著台積電持續往三奈米、二奈米發展，也將會持續添購ASML之設備。國內專攻廠務與設備廠帆宣成功以ＥＵＶ次系統模組的代工獲得ASML認證，間接切入台積電先進製程供應鏈，因此，帆宣中長期營運備受期待。

日商在半導體特用化學上居全球領先地位，近期不少重量級化學廠，也紛紛來台投資設廠。其實國內塑化龍頭台塑集團也早已搶攻半導體化學材料商機，早在一九九九年時，台塑（1301）就與日本大金工業合資成立台塑大金，生產用於晶圓蝕刻及潔淨等用途的電子級高純度氫氟酸，由大金工業提供技術，台塑負責管理，雙方持股各五成。

台塑結盟日商 搶攻半導體特化

台塑大金目前電子級氫氟酸產能已達二．六萬噸、氟化銨產能七八○○噸、緩衝級氫氟酸一八○○噸，客戶囊括國內半導體廠。隨著台積電等半導體廠持續擴產，對電子級氫氟酸的需求也持續增加，台塑去年認列台塑大金獲利共一．二億元，今年上半年就已認列約一．四五億元，超越去年全年，隨著台積電產能滿載與積極擴廠下，台塑大金獲利將持續攀高。日前台塑也再度宣布與日本德山株式會社，成立合資公司台塑德山精密化學，雙方持股各五成，將在高雄林園興建年產能三萬噸的電子級異丙醇（ＩＰＡ）廠，供應半導體先進製程清洗使用，預計明年底量產。去年台灣的電子級ＩＰＡ產能約二．五萬噸，但需求量達三．四萬噸，缺口主要由日本德山供應，由於５Ｇ發展與普及化，以及台灣半導體產業五奈米及三奈米先進製程所需，預期二○二五年台灣電子級ＩＰＡ需求量將增加到八．二萬噸。

除了半導體產業，台灣也是亞洲綠能發展先鋒，包括丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能及日商JERA等離岸風電開發商，在今年持續投資新台幣約六○七億元。在政府要求外商必須落實零組件國產化目標之下，國內相關業者也將受惠。

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先探投資週刊2116期

(中時新聞網)