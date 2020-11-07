桃園市政府水務局為使桃園市民能更加瞭解污水下水道之於一個城市的重要性，特地於十月十七日、三十一日兩天，舉辦「一日污水下水道體驗」活動，讓參加的桃園市民能爬進下水道管線內，身臨其境感受到下水道內的場景。

為推動桃園市公共污水下水道系統建設，並建立正確的環境教育概念，以創新、多元、永續、共生為主軸，結合「綠色環保」、「循環經濟」、「關懷社區」等方向，展現污水下水道設施之重要性及環境保育之意涵，透過本次活動讓桃園市民能夠瞭解水資源的重要性。

四場來參與「一日污水下水道體驗」活動的民眾皆表示，平時在路邊看到工人們在開挖馬路進行施工，總是很不理解為何要施工、為何要反覆的挖了又挖，有時更會因為施工帶來的不便而覺得這是一項擾民的行為。

但在參加完活動後才明白，原來建設公共污水下水道對於桃園有多重要，將日常生活中產生的污水，透過接管排放至水資源回收中心處理淨化後再排放至河川，可大幅降低對自然環境的危害。同時，本次活動也特地邀請泰誠營造的Nick來介紹，其實現在污水下水道管線施工是採用工作井推進工法，不像過去需要開挖整段馬路來進行施工，這些工法的進步都是為了減少給民眾造成的不便，使工程推動更順利。

本次桃園市政府水務局舉辦的「一日污水下水道體驗」活動，成功使桃園市民更加認識深埋在地底下的公共污水下水道建設之重要性，也使他們認識到努力施工的這些隱形英雄們的辛苦，在實際爬進下水道管線內參觀後才知道，原來底下的空間非常狹小且空氣稀薄，工程員還得長時間待在裡面工作，真的是非常不簡單，也因此對於桃園污水下水道建設有更深的認識與認同。

(本文摘自《理財周刊 1054期》)

《理財周刊 1054期》

(中時新聞網)