大多數人都有銀行的信用卡，也有因金額過高而辦理「分期付款」的經驗，但沒有卡也可以分期付款，縱然才消費一千元，也能分三十六期付款，等同每個月付不到三十元，「中租零卡分期」正具有這項特質。

線上會員目標百萬人

「中租零卡分期」為中租控股(中租-KY，5871)旗下子公司仲信資融於二○一八年九月正式推出，凡年滿二十歲以上的消費者，包括社會新鮮人、家庭主婦等，都是目標客群。

仲信資融副總經理張銘聰表示，多數人很難以想像，在信用卡普及化的台灣，還有不少人無法辦信用卡，像近年特夯的食品外送人員、網拍賣家、自營業者或家庭主婦等，他們口袋裡並不是沒有錢，但受限於沒有「薪資證明」，銀行無法發給信用卡，這族群約有五百多萬人左右。

此外，像大學生或社會新鮮人，即使有信用卡，但約有四百多萬人的信用額度是低於十萬元以下，使得他們的消費行為大受限制。

「中租零卡分期」針對目標客群，獨創免綁信用卡、免儲值、免綁定銀行帳戶、免年費的行動支付及分期服務，將過往的線下分期服務，帶到線上，拿起手機、平板電腦操作APP，輕輕一滑，就可以輕鬆又便捷的購物，這項對年輕的「滑世代」、小資族群深具吸引力。

中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍指出，中租零卡線上會員已逾四十萬人，總消費人數超過百萬，合作業者突破四萬家，分期交易金額較去(二○一九)年度大幅成長二．五倍，且不畏疫情影響，業績還逆勢成長。

陳鳳龍指出，在中租的數位轉型優勢之下，「中租零卡分期」運營兩年多來，串聯電商通路與實體門市的用戶，總消費人數超過百萬。

展望未來三年內可達到線上百萬會員，以及十萬合作店家的目標，透過零卡業務帶動仲信資融整體業績成長，預期二○二三年可達成突破三百億元的業績。

「低消高頻」消費場景更多元

張銘聰表示，「中租零卡分期」首創預給消費額度，方便消費者結帳時選用分期支付降低負擔，自推出後，更逐步突破以往「分期」的業務範疇，今年更積極打造「零卡生活圈」，拓展「低消高頻」的民生消費場景。

什麼是「低消高頻」？他解釋，「很可能你每天都在同一家早餐店，只是吃個五、六十元的早餐，但你不用掏出錢來付，透過行動支付感應，到了月底才月結，此外，像是買一杯咖啡、便當等也可，食衣住行都能零卡交易的消費生活圈。」

另外，消費千元也能分三十六期，是因為過往仲信資融的金融服務發現，很多客人在一個月，可能有很高的頻率會刷好多次的千元，即便每回都分期，但對仲信資融來說，累積下來的消費額是非常可觀的。

張銘聰另指出，經統計，中租零卡的女性會員就占六成，二十至三十九歲的會員占有八成以上，自整合線下與線上的服務以來，更完整串聯客戶需求，打造新型態的數位金融體驗。

助店家業績爆量 開拓新客

「中租零卡分期」除了持續耕耘消費者市場，也為店家助攻促使業績大幅成長。張銘聰舉例，以保養品業者「康倪(CONI)」為例，康倪在和零卡分期合作後，走出傳統百貨公司櫃位，另設立頂級護膚門市，透過專業的美容顧問提供客戶產品諮詢與體驗，結合分期服務減輕消費者一次性付款的壓力，也創造了單月一千五百萬元的分期業績額。

此外，「中租零卡分期」看準「特力屋」居家裝修市場動輒數十萬的高交易金額，以及消費者重視施工品質與售後服務等需求，推出免息分期服務，讓會員可計畫性付款，輕鬆無負擔地讓居家環境煥然一新。

張銘聰指出，三大電商也在導入「中租零卡分期」後，業績快速成長，單月分期交易申請金額高達一．五億元。而為了迎接「雙11」電商大檔期，「中租零卡分期」與「momo購物網」、「Yahoo奇摩購物中心」、「東森購物網」皆有配合回饋活動，預計可帶動電商單月分期金額突破三億元的成績。

張銘聰說，近年隨著網路購物蓬勃發展，零卡因應微型店家的電子商務需求，於今年九月底推出「微電商結帳」服務，立即解決許多網拍、微商業者線上結帳的困擾，讓產品銷售更無遠弗屆，成為推升業績的助力。

(本文摘自《理財周刊 1054期》)

《理財周刊 1054期》

(中時新聞網)