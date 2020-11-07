女藝人螢幕前光鮮亮麗，私下生活習慣或許就不太一樣了！女星王思佳近日來到好友薔薔家中開箱房間，未料打開門就驚見滿山滿谷的雜物，連床都被衣服山淹沒，讓王思佳嚇得直呼：「欸！你怎麼找得到東西啦！」

王思佳一進門，就看到薔薔躺著床上翹著二郎腿，身邊堆滿了沒摺好的衣物，桌子與櫃子也擺滿各式化妝品與生活用具，幾乎沒有多餘的空間，薔薔表示如果要穿衣服，「打開來翻，然後翻到一件是一件」自嘲衣服多到可以把她擠下床，讓王思佳看得超傻眼，直呼：「你真的是一個夾縫中求生存，意志力很堅強的人！」

除了衣服山，王思佳還抓包鏡子上充滿髒汙、刷具上積著灰塵，薔薔隨性地抖了幾下，「好啦，沒啦」，王思佳沒好氣地說：「都被我吸進去了！」表示她是體質不易過敏的人，到房間後都覺得喉嚨有點癢。薔薔還自爆上次整理衣櫃，「在我衣服堆翻兩隻死蟑螂！」令王思佳聽得頭皮發麻。

事實上，薔薔雖然含著金湯匙出生，爸爸是坐擁30億以上財產的知名二手車商董事長，但她在爸爸的軍事化教育下，並不像一般的富二代到處炫富，駕駛的是最基本的T牌國產車，薔薔也沒當伸手牌，靠著天生的直率和喜感闖盪演藝圈，成為各大節目的新寵兒。

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(中時新聞網)