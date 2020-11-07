顧人怨的二○二○年終於只剩下最後兩個月，新冠肺炎疫情卻依舊緊繃，全球出現二度甚至三度爆發，然而人口密度極高的台灣，已超過二○○天沒有本土案例，高水準的防疫成果，美國有線電視網（ＣＮＮ）、彭博（Bloomberg）等國際媒體紛紛報導，加上將成全球少數仍能成長的經濟體之一，國際能見度大幅提高。

選舉過後塵埃落定

美國總統大選在地球遙遠的另一邊，卻將對台灣政經局勢帶來決定性的影響力，然而，選後的世界，馬照跑、舞照跳，地球持續轉動，疫情依舊嚴峻，經濟等待復甦，股市仍將開盤，投資的基本邏輯也不會有任何改變，業績與獲利成長架構在產業趨勢以及企業體質之上，仍是股價保有多頭格局的硬道理！

相較於美國選前連續兩天大幅彈升，台股反應則屬相對淡定，成交量能緩增，籌碼逐漸有回籠的味道，該押注的都已經押注，想觀望的則持續等待。從量價結構觀察，低量是指數壓縮的過程，等待結果出來的趨勢方向，不過低利率環境，加上疫情影響經濟活動，資金相當充沛，四處尋找機會，對牛市格局仍是利多。

短階段，除了熱騰騰的選戰結果之外，第三季財報在十一月中也將全數出爐，基本上，可以從營收數字去推估獲利大致上的趨勢，然而，必須留意的是新台幣升值，所可能帶來匯率上的變動，其他則如稅率、業外等因素影響，而後，今年基本上已大致底定，應該是開始為明年布局做準備的時刻。

科技類股當中，５Ｇ、ＡＩ、大數據依舊是長期趨勢，半導體產業如晶圓代工、ＩＣ設計、封裝測試等，需求依舊強勁，預期營運大方向仍具優勢，宅經濟因疫情延續熱度，遠距辦公、教學帶動ＮＢ回溫，手機在低潮後亦可望重啟成長，零組件如連接線器、被動元件、ＰＣＢ等，預期將可維持族群內輪動以上格局。

蓄勢待發的蘋果供應鏈進入拉貨旺季，可以從法人資金流向，搭配整體成交量變化著手，新應用相關公司，依照慣例相對較易獲得市場青睞，Mini LED明年有望發酵，相關個股目前位階偏低，或是可以逢低布局的機會。綠電的風力發電與太陽能，仍舊是政策與人氣指標，漲多或有震盪，但長多格局不變。

在傳產股方面，績優如自行車、健身器材等運動相關，已成為生活不可或缺的一部分，長線展望樂觀；新台幣升值的背景下，必須要已經在積極活化、處分的資產股，才能具題材也有爆發力，營建相關則觀察政府政策；航運與承攬業短線仍旺，基期相對偏低的汽車與民生必需品，等待經濟復甦的買力提升。

半導體需求持強

疫情雖然拖累經濟表現，卻不能阻止科技持續向前奔跑，加上美中之間從貿易戰打到科技戰，對台灣的投資與需求持續加溫，尤其是晶圓代工龍頭台積電，不論是第三季、前三季ＥＰＳ都寫下歷史新高，且整體先進製程占營收比重達六一％，高效運算與物聯網營收都成長超過兩成，展望依舊樂觀看待。

聯電第三季獲利超過上半年，前三季ＥＰＳ一．五元，一代拳王聯發科第三季淨利一三三．六七億元，創下歷史新高、ＥＰＳ八．四二元；電源大廠台達電第三季營益率十三．五％為歷史新高，帶動稅後淨利季增一○．四％、年增六三．五％、ＥＰＳ三．二三元，前三季為六．九五元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2116期精彩當期內文轉載》

先探投資週刊2116期

(中時新聞網)