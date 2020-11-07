你入手了iPhone 12系列中的iPhone 12或是iPhone 12 Pro嗎？螢幕尺寸居中的這兩款機種，是今年iPhone 12系列中唯二可以共用保護殼的款式，市面上的選擇也最多。如果你正在尋找優雅、多變化的iPhone 12系列專屬保護殼，Moshi將會是一個很不錯的品牌。

首先先來分享一下，Moshi針對iPhone 12全系列推出的保護殼，皆符合美國軍規級防摔測試標準（MIL-STD-810G, SGS認證），能夠在行走高度落下26次而不壞。且保護殼材質100%無毒，不含雙酚A、塑化劑。裝上後，全系列保護殼也特別在邊框、鏡頭邊框位置加高，避免放置在桌上時會磨損到螢幕或是鏡頭。全產品線提供2年保護，官網註冊後則延長到10年，用來超級安心。裝上後也都可仍舊支援無線充電。

今年蘋果首度針對iPhone 12系列推出了MagSafe無線充電配件。而事實上Moshi先前早就針對iPhone推出過SnapTo磁吸系列配件。隨著iPhone 12系列支援MagSafe預計將會提升消費者對於磁吸配件的好奇，Moshi今年也額外推出了不少全新周邊，加入了類似模組化的概念，讓你可以輕鬆多元的搭配，全套擁有可說是相當便利又好用。

接下來就由Moshi旗下最輕薄的Vitros超薄透亮保護殼開始介紹，是一款軟質邊框、軟質底板的透明保護殼，因為強調輕薄特性，是唯一不支援SnapTo特性的保護殼，不過當然就是能換來裝上後手機仍舊輕巧的持握手感。iGlaze則同樣是一款非上下包覆型的保護殼，比Vitros系列更厚一點，是一款硬底硬邊框的保護殼，而iGlaze具備SnapTo特性，可以跟一系列SnapTo周邊搭配使用。

Moshi Vitros超薄透亮保護殼搭配iPhone 12。（黃慧雯攝）

Moshi iGlaze保護殼搭配iPhone 12，同樣是一款持握手感很不錯的保護殼。（黃慧雯攝）

Altra腕帶保護殼則在今年加入了可拆式腕帶的設計，需要使用時可以換上內附的手腕掛繩，或也可換上Altra可調式掛繩。相對於Vitros以及iGlaze系列，Altra腕帶保護殼採用NanoShield抗菌布料製成，還有防潑水塗層可防髒污，同樣支援SnapTo配件。材質上的持握感雖不是滑順類型，但是布料材質也別有一番質感，也能展現品味。

Moshi Altra腕帶保護殼今年加入腕帶可拆的設計，也可搭配Altra可調式掛繩使用，隨身攜帶手機更方便。（黃慧雯攝）

Overture磁吸式可拆式卡夾型皮套，皮套採取NanoShield抗菌布料，手感舒適。整體搭配可分離使用的保護殼，皮套不僅可以攜帶一部分紙鈔、信用卡、交通卡，皮套妥善摺疊後還可以當作追劇支架。內附的保護殼同樣支援SnapTo，不想要用皮套時，或是例如開車時，可以搭配SnapTo車用支架，快速讓手機變身導航儀。

Moshi Overture磁吸式可拆式卡夾型皮套。（黃慧雯攝）

Moshi Overture磁吸式可拆式卡夾型皮套折疊時可當立架。（黃慧雯攝）

針對女性用戶，今年Moshi還推出了SnapTo Crossbody Wallet磁吸式斜背三用手機包，可以搭配任何一款支援SnapTo的Moshj手機殼使用（三用手機包裡頭不含手機殼）。手機包本身有四層內外卡曾還有鈔票型夾層，可以收納鈔票、卡片，也有萬用拉鍊袋可以將硬幣分開收納。搭配與皮包同色的可調式背帶（110-126cm），等於同時可攜帶手機與錢包出門，跑趴、或是臨時出門去買東西超好用。使用SnapTo的手機殼也可以隨時拆拿下來，跟SnapTo車用配件，或是壁掛配件一同使用。

Moshi 今年推出SnapTo Crossbody Wallet磁吸式斜背三用手機包，共有三色。（黃慧雯攝）

SnapTo Crossbody Wallet磁吸式斜背三用手機包作為錢包的收納空間很大。（黃慧雯攝）

SnapTo Crossbody Wallet磁吸式斜背三用手機包搭配可調式背帶使用（可搭配任何一款SnapTo手機殼）。（黃慧雯攝）

由於研發出SnapTo系列已久，Moshi事實上已經推出不少相關周邊，包含SnapTo固定基座組、磁吸手機車用支架（萬用型）、磁吸無線充電手機支架（萬用型）以及磁吸無線充電座等等。都可以搭配支援SnapTo的Moshi系列保護殼使用（iGlaze、Altra、Overture）。且SnapTo磁吸周邊大多還會額外附上SnapTo貼片，讓你可用於其他品牌的手機殼上，搭配SnapTo磁吸系列使用更不受限制。

SnapTo固定基座組使用示意圖。（黃慧雯攝）

SnapTo手機車用支架可直接安裝在冷氣孔，或是將支架貼在適當位置後再合併使用。（黃慧雯攝）

SnapTo手機車用支架使用示意圖。（黃慧雯攝）

SnapTo手機車用支架內附額外的SnapTo貼片。（黃慧雯攝）

Moshi不只針對iPhone 12系列推出多款保護殼，也有推出iVisor AG防眩保護貼（霧面材質）以及AirFoil Pro抗衝擊滿版螢幕保護貼（亮面）。前者可自行填貼，還可水洗重複使用。後者則採用抗摔裂材質，可有效保護螢幕，搭配疏油技術處理，可減少指紋、油脂殘留，滿版設計能帶給iPhone 12系列螢幕更完整的保護。

Moshi針對iPhone 12系列也有推出兩款保護貼。（黃慧雯攝）

此外iPhone 12系列沒有搭送充電器，Moshi也推出了像AirPods充電盒那麼小的USB PD 3.0充電器（充電效率最高18W，12V/1.5A），內建過電流、過電壓、突波保護裝置，插頭部分可摺疊收納，體積小巧適合旅行或外出攜帶使用，想為iPhone快速充電，就靠它（需搭配USB-C to Lightning充電線）。

Moshi推出小型USB PD 3.0充電器。（黃慧雯攝）

Moshi針對門市活動推出只送不賣的SnapTo Vegan皮革磁吸卡夾。（黃慧雯攝）

今年度Moshi針對台灣直營門市活動推出限量、只送不賣SnapTo Vegan皮革磁吸卡夾，採用精緻環保皮革製成，來提供三種款式（部分有撞色設計，相當優雅），可以搭配SnapTo系列保護殼使用，以磁力吸附在後方。內可置放悠遊卡、名片、通行證等等，經過Moshi測試，確認不會消磁卡片，使用上可安心。

(科技)