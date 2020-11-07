沈振來卸下華碩執行長職務，隨即轉身創立AIoT新創公司及其行動工業電腦子公司，創業不到兩年，憑著資金與人才優勢，已決心挑戰亞洲行動工業電腦龍頭。

曾是華碩董事長施崇棠口中盛讚「全世界最棒CEO（執行長）」的沈振來，在2018年底辭任華碩執行長大位後，隨即投入創業，成立AIoT（人工智慧物聯網）新創公司——創捷前瞻，再成立行動工業電腦子公司創威智聯。

成軍不到兩年，沈振來接受《財訊》專訪時首度揭露他的雄心：「要成為亞洲的Mobile IPC（行動工業電腦）霸主！」

從全球第2大筆電品牌大廠執行長，以超大跨度成為AIoT新創公司創辦人暨董座。沈振來在59歲時，讓職涯轉了一個大彎，離開待了25年的華碩，跨足和原本熟悉的筆電，無論是產品生命和開發週期都截然不同的AIoT與行動工業電腦領域。

外界佩服他創業的膽識與氣魄，而他自己對於如此重大的決定，也有一套解讀。「依據我對產業趨勢的洞察，我認為因應運算力的演進，Mobile IPC將成為工業電腦的主流，AIPC（人工智慧電腦）則是Mobile IPC的下一步。」沈振來很肯定地說，Mobile IPC是正在起飛的市場，每年成長1至3%。

有方向！ 看好行動工業電腦

像在賣場可以隨時請銷售人員以掃描機搭配平板，為你找出商品還有沒有庫存、是在哪個貨架上；或是疫情期間進入醫院，在管制站由警衛刷一下健保卡就能知道你的入出境紀錄，都是屬於Mobile IPC的應用。

由於過去零售、物流等產業所使用的行動工業電腦（包含掃描機功能），大多數是使用微軟Windows舊款作業系統，然而在Windows逐步終止對行動工業電腦舊系統的更新後，讓安卓（Android）、Linux作業系統，有了切入行動工業電腦市場的機會。「相較於Windows與Linux，Android還多了通訊能力，因此更適合在行動工業電腦的發展。」沈振來點出當初成立創威智聯時，選擇跨入安卓系統的行動工業電腦主因。

目前，安卓作業系統的行動工業電腦市場規模高達1千億美元，美商斑馬技術（Zebra）獨占市場鰲頭，市占率高達52%；相較之下，創威智聯市占率還不到1%。但是，沈振來卻信誓旦旦地說：「明年追逐的目標，就是我們要成為亞洲的Zebra。」

(中時新聞網)