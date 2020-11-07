今年第一屆鴻海科技日，鴻海董事長劉揚偉打破原有習慣，不但大方展示技術，更大量起用新人才，要把鴻海從代工帶向技術創新。

鴻海董事長劉揚偉要如何帶鴻海走出新的格局，10月16日首度舉辦的鴻海科技日，是最直接的觀察指標。

劉揚偉在今年拋出「3加3」的轉型大計畫。第一個3，是指電動車、機器人、數位健康3大新興產業；第二個3，是指人工智慧、新世代通訊、半導體等3大新興技術。

第1屆的鴻海科技日，劉揚偉公布的第1個大計畫，是鴻海的電動車發展計畫。從公布的內容來看，劉揚偉正大量起用新型人才，為鴻海衝刺電動車新事業。

這一次科技日上，第一個上台簡報鴻海車用軟體平台的技術長魏國章，他今年7月才加入鴻海。在這之前，他1993年就加入賈伯斯創立的NEXT電腦，1997年開始，在蘋果工作12年，他參與了蘋果雲端服務的建置，用蘋果的網路技術，幫美國郵政老舊的客服中心進行轉型。

為了發展電動車 自美挖角

另一位上台報告關鍵技術的鴻海產品長蕭才祐，資歷比魏國章略長，他原本是聯想旗下摩托羅拉產品部門的副總裁，2018年被挖角到手機品牌公司HMD擔任副總，和鴻海互動頻繁；去年8月，加入鴻海，站上鴻海產品長的位置。

劉揚偉在這次的科技日裡，展現跟過去完全不同的用人方式。這一天，鴻海在會場設有技術演講，每5到10分鐘為一個單位，從整個車用平台，到固態電池、動力系統、車載玻璃蓋板、移動機器人技術、醫用半導體，找集團內的年輕人才上台主講。活動結束後，劉揚偉還召集所有參加活動的員工，圍繞在鴻海的電動車平台旁，劉揚偉告訴員工「法人都說，鴻海真的不一樣了！」甚至連誰為了活動忙到回不了家，在旁邊租房子，都記在心裡，用鼓勵和成就感領導團隊。

劉揚偉宣示未來鴻海要用技術力拉高毛利後，也正在改變鴻海文化，從製造業的鐵血紀律，要轉向高科技研發的開放風格。

這一次，鴻海端出來的電動車平台也有學問。過去鴻海在PC時代，做的是硬體代工；在手機時代，重心也是放在硬體上。這一次，鴻海在電動車領域，卻打算自己推出軟體和硬體平台，整個系統都由鴻海操刀設計。

「鴻海真的有能力掌握自駕車的技術嗎？」這是許多人討論的話題，因為鴻海過去展示的能力，絕大多數都跟硬體有關，鴻海到底在軟體領域有多少實力，過去資料並不多。但是這一次，蕭才祐打出一張投影片，解釋鴻海開發的自動駕駛系統，已經在日本的機場投入服務，能做到完全不需要人員駕駛的Level 3服務。

(中時新聞網)