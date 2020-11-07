今年全球受到疫情封城的影響，原本可以穩定成長的血糖儀與試片業務短線受挫，訊映前9月營收成長不到2成，但第4季報復性反彈的訊息似乎很明顯。

「過去我們每月出貨的血糖檢測試片大約在1百萬罐左右，但9月突破150萬罐，第4季初將一舉突破2百萬罐以上，將是台灣血糖試片產量最大的公司了。」訊映董事長賴家德充滿喜悅地表示。

除了日本、澳洲之外，訊映血糖儀的通路客戶遍布全球。賴家德強調，薄利多銷是公司戰略，訊映就是要當全球血糖儀客戶搶市場最好的軍火供應商，要讓訊映的客戶在所經營的市場上，逐步壯大，成為當地的LOCAL KING。

薄利多銷 血糖儀賣到全球

訊映光電為台灣第4大血糖檢測儀與試片生產廠，以薄利多銷的方式，讓客戶與自己都賺取合理的利潤。深入研究訊映的分析師丁彥鈞指出，訊映每盒血糖檢測試片均價為1.9美元，遠低於華廣的4.6美元、泰博的3.2美元，以及五鼎的2.8美元，因此在毛利率的表現上低於同業；但是訊映生產能力強，成本費用控制得宜，就以今年上半年來說，每股淨利（EPS）僅低於血糖機股王泰博，高於華廣與五鼎。

訊映成本控制比同業好，主要是充分利用生產自動化設備的優勢來展現競爭力，賴家德透露，傳統的一條生產線長度25公尺，但訊映的自動化設備生產線，只要10公尺，而且生產人員只要原來的4分之1，目前訊映有18條生產線，廠房面積只要別人的4成，雖然財報上表現訊映產品毛利率較同業低，但在自動化生產經濟規模擴大後，未來市場持續擴展，獲利能力可望持續攀升。

庫存回補 第4季營收看漲

訊映今年1月營收曾一度挑戰歷史新高，達1.48億元的水準，年成長6成，但自2月開始，因為全球疫情大爆發，月營收縮水，跌到1億元左右。訊映董事長特助方雨豪解釋，主要原因是血糖檢測試片有兩年效期，當全球受到疫情影響封城，經銷商考慮試片效期的問題，因此客戶前8月幾乎在清庫存的狀態。過去訊映第一大客戶──美國Prodigy以及第3大土耳其客戶，受到封城影響，下單量幾乎腰斬，導致訊映營收成長縮水，但隨著庫存調整接近尾聲，自9月開始，大客戶紛紛提升下單量，第4季將會有報復性反彈。

(中時新聞網)