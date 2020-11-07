又到了容易感冒的秋冬季節，不少人在一開始感覺「啊，我好像感冒了」時，會吞服市面上的成藥，過了一兩天症狀未解前往就醫，吃了醫生開的藥後，「好像好得比較快。」《專業醫師教你怎麼正確看醫生》一書作者、日本消化道外科醫師作家山本健人說，其實，「感冒藥不是能治好感冒的藥物。」以下是重點書摘：

「市售的藥沒有效，所以我來拿醫院的感冒藥。」每逢感冒流行的時期，都會有許多人因為那樣的理由造訪醫院。我們醫師當然會按照病患的期望開立綜合感冒藥，我也沒有譴責此行為的打算。但是我一定會告訴病患以下兩點：

• 市售感冒藥與處方藥的成分幾乎沒有差異

• 感冒藥不是能治好感冒的藥物

一般來說，非處方藥與處方藥的成分種類幾乎相同，只是非處方藥的單次內服量內含的成分稍微少了一點點。世上沒有只有醫院才能開立的「感冒特效藥」。不太可能會有病患覺得非處方藥沒什麼效果，但換了處方藥後就能感受到明顯的療效差距。

反過來看，倘若吃了四、五天的非處方藥，但仍舊持續發燒或咳得厲害，那有可能是其他本來就不該靠感冒藥處理的疾病。這種時候，病患不是該去醫院「讓醫師開立更有效的感冒處方藥」，而是要去「確認是否為感冒以外的疾病」。因為病患可能罹患了症狀與感冒非常相似的其他疾病，必須先去醫院排除這種可能性。

第二點則非常重要：無論是非處方藥還是處方藥，感冒藥都沒有「能治好感冒的力量」。感冒藥的目的是減輕感冒的症狀。這種配合症狀進行治療的方式，稱作「對症治療」。

一般感冒藥的成分有：

• 解熱鎮痛藥（退燒、緩解頭痛或喉嚨痛）

• 止咳藥

• 化痰藥

• 抗過敏藥（抑制打噴嚏、流鼻水）

• 其他

也就是說，裡面只有能減輕感冒引發之發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、痰、鼻水這些症狀的成分。非處方藥一般會利用各成分量的差異，讓藥品擁有「強力止咳」或「有效止鼻水」等特色。感冒藥的「有效」，意思是能「減輕」這些症狀，絕對不是「治好」感冒。

「早點服用感冒藥，就能讓感冒早點好」這樣的講法也不妥當。因為感冒藥能做的就只有「早點減輕症狀」。

我這樣寫，說不定有人會心想：「我曾有過早點吃感冒藥，感冒就早早治好的經驗！」

當某個人認為自己是「因為在剛感冒時就吃感冒藥，所以才早早痊癒」，那很有可能是什麼都不做也會在短時間內痊癒的小感冒。感冒是會自然痊癒的疾病，而且多久痊癒也會受各種條件影響而有所差異，並不是早期吃藥就能早點治好。

「能治好感冒的藥」並不存在嗎？

感冒大部分都是病毒引起的上呼吸道感染症。所以如果有「能治好感冒的藥」，那就必須是「能消滅感冒病毒的藥」。遺憾的是現在並沒有那種藥。「好好與感冒症狀和平共處，同時靠自己的力量治好感冒」才是正確答案。

「靠自己的力量治好感冒」也就是好好吃飯且確實地攝取水分，不勉強自己並好好休息。每每從醫學的角度討論感冒的正確治療方式，一定都會得到這種露骨而直接的結論，不過這就是事實。

當然，症狀明顯與從前的感冒不同的狀況，或是有慢性病的高齡者、免疫機能低下的人、不滿三個月的幼兒等高風險者則是例外。因為可能是罹患了與感冒非常相像的其他疾病，或是感冒惡化引發肺炎等疾病。別硬是要靠自己的力量痊癒，向醫師諮詢吧。（編輯梁惠明）

(圖/商周出版提供)

(中時新聞網)