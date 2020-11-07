近年糖尿病人數逐年攀升，你知道糖尿病也是誘發骨質疏鬆症的原因之一嗎？林口長庚醫院新陳代謝科黃兆山醫師表示，糖尿病的高血糖會引起骨頭脆弱，不僅會造成皮質骨縫隙變大，還會影響骨頭結構和品質變化，呼籲糖尿病患者提早預防骨質疏鬆，降低骨折的風險。

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糖尿病誘發骨鬆 骨頭結構發生變化

糖尿病有較高的骨質疏鬆和骨折風險，黃兆山醫師解釋，主因是糖尿病患者的類胰島素生長因子（IGF）異常以及糖基化產物（AGE），影響膠原蛋白組成及骨細胞代謝異常，讓骨頭結構和品質發生不良變化，提高骨質疏鬆風險。

另外，黃兆山醫師指出，糖尿病併發腎病變時，不僅會影響維生素Ｄ的活化與合成，造成鈣離子流失；而胰島素增敏劑（TZD）藥物也會抑制造骨細胞生成，使骨質密度下降，因此糖尿病患有較高的骨質疏鬆和骨折風險；至於相關次發性疾病如甲狀腺機能亢進、副甲狀腺功能異常、長期使用類固醇、長期不活動、胃腸道吸收不良等，都可能造成骨質疏鬆。

第二型糖友骨密度正常 卻可能有高骨折風險

黃兆山醫師提到，許多糖尿病患者往往會低估骨質疏鬆，通常第二型的糖尿病患者，「骨密度測量往往反應不出來，骨密度看似正常或偏高（T值>-2.5），卻有高骨折風險。」因此許多糖尿病患者錯過最佳預防時機。至於第一型的糖尿病患好發於年幼階段，巔峰骨質（骨骼達到最大強度和密度）會較低，提高未來骨質疏鬆的風險。

黃兆山醫師分享，一名55歲在浴室滑倒造成腰椎骨折的糖尿病患者，送醫檢測骨密度值為-2.2，評估雖未達骨質疏鬆卻造成骨折。他說，糖尿病患者常常誤以為，骨密度未達-2.5就不是骨質疏鬆，「對糖友來說，即使骨密度未達-2.5也應非常留意，提早治療才能遠離骨鬆危機。」

糖尿病合併骨質疏鬆 共病治療用藥小心

除了骨骼代謝異常，糖尿病還會造成周邊神經病變、視網膜病變、神經功能障礙、周邊動脈阻塞，易因視力不清楚增加跌倒機率。黃兆山醫師強調，包含糖尿病藥物如「胰島素增敏劑（TZD）」、「排糖藥物」抑制造骨細胞，造成骨質密度下降。

醫師提醒，如果同時患有骨質疏鬆和糖尿病患者，共病的用藥上需格外小心，盡量避免惡化骨質的藥物，同時補充足夠的鈣質和維生素Ｄ，積極治療穩定骨質。

糖尿病提防骨鬆 醫師全面建議

糖尿病與骨質疏鬆兩者關係非常密切，骨骼變化引發的骨折風險相當大，有些骨折患者引發急性疼痛、長期臥床，或需長時間復健、行動受限，長期影響病患的生活品質，增加死亡率。

黃兆山醫師呼籲，糖友們應提早重視骨質疏鬆和骨折風險，若診斷骨質疏鬆症，應均衡飲食，積極控制血糖，延緩糖尿病併發症，適量運動增加肌肉協調性、評估周圍環境之安全、戒菸戒酒等危險因子。若有高骨折風險的病患，應補充維生素D、鈣，及骨質疏鬆藥物治療，避免服用會惡化骨質的藥物，提早預防和積極治療，全面遠離併發症和骨鬆危機。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)