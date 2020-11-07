在台灣幾乎人人都有英文名字，就連有些剛出生的小嬰兒爸媽都會幫他取上一個，那麼，你知道其實每個英文字母都代表不同的人格特色嗎？今天艾菲爾老師從西洋姓名學來告訴你，英文名字「開頭」代表你外顯的個性，而英文名字中第3個字母，是只有在另一半面前才展露的「隱藏版個性」！

首先，先拼出你的英文名字，例如：「Cathy」，英文名字開頭

「C」代表外顯個性是舉一反三，多才多藝的類型；英文名字第3個字母「t」隱藏版個性較敏感，容易緊張，較悲觀，不擅長做決定。若朋友的「第3個字母」跟自己的「第3個字母」一樣，那代表你們是很好的心靈伴侶喔！

▍英文名字開頭代表你外顯的個性

第一組：引領，獨當一面，充滿自我，有開創能力

【A】頂天立地，唯我獨尊。

【J】圓滑，有自己的獨特想法。

【S】獨立有自信，但容易鑽牛角尖。

第二組：具母性丶合作性強，關懷他人，感情運佳

【B】個性溫，身材佼好，受異性呵護。

【T】能夠撐起責任，有擔當。

【K】能幹，較中性，懂得照顧人，愛情運佳。

第三組：溝通力強，人際佳，隨和活潑

【C】舉一反三，多才多藝的類型。

【L】大鳴大放，優雅。

【U】處事圓融，善於交際。

第四組：保守，穩重，務實，做事投入有毅力

【D】行動有點緩慢，較保守。

【M】求工作穩定適合用此字。

【V】能者多勞，堅毅。

第五組：求新求變，不受拘束，活潑創新

【E】活潑大方，喜歡冒險。

【N】個性像彈簧般的能伸縮自如。

【W】活躍好自由，喜歡嘗鮮。

第六組：優雅的，性情溫和，感情世界浪漫

【F】體態修長，氣質文雅。

【X】重視人際和平，情感會有滋潤。

【O】情緒易表現出來，懂得經營生活

第七組：看事透徹，有創意，研發力強

【G】有內涵，內斂，對於人際較冷淡

【P】不易熱絡，學習力強，有耐性。

【Y】有點挑剔，標準嚴格，喜歡思考

第八組：富裕，福氣，幸福安康

【H】有利於做生意的字母，吸金。

【Z】很有賺錢能力，也會理財。

【Q】適合高階人士，此字母代表位階很高。

第九組：心靈提升，有靈性，具人緣魅力

【I】纖細，有活力，重視心靈交流。

【R】有潛能，能拓展自身魅力，亢奮時會亂花錢。

▍英文名字第三個字母是在另一半面前才展露的個性

【a】獨立自強，不喜歡受他人擺佈，是天生的領導者。

【b】不喜歡獨自完成工作，喜歡有同伴，需要被鼓舞。

【c】個性開朗，喜歡學習新技能，活力充沛擅長社交。

【d】穩重自信，有幾分證據說幾分話，深受肯定尊崇。

【e】喜歡自在，嚮往到各地旅遊，喜歡探索新鮮事物。

【f】主觀意志堅定，不容易被人遊說，不隨意批評人。

【g】做事果決，不拖泥帶水，讓人有高不可攀的感覺。

【h】心思細膩，能言善道，理性大於感性，眼見為憑。

【i】對事情有自己的獨到見解，帶有強烈的個人意見。

【j】具有領袖特質，能帶領大家往前衝，但有些衝動。

【k】做人處事圓融，喜歡激勵、鼓勵他人，具創造力。

【l】在社交圈中相當活躍，衝勁十足，需要別人鼓勵。

【m】勤奮、積極，做事有效率，頭腦清晰，就事論事。

【n】適應力強，思想較活躍，能吸引大家跟你交朋友。

【o】具有堅強的意志力，想要做的事情一定盡力完成。

【p】喜歡獨立思考，碰到有興趣的話題，會滔滔不絕。

【q】具有責任感，沈著冷靜，直覺力強，有生意頭腦。

【r】富有仁慈之心，幫助人不求回報，無私的奉獻者。

【s】自我要求甚高，對自己訂下的目標一定全力以赴。

【t】個性較敏感，容易緊張，較悲觀，不擅長做決定。

【u】個性比較保守、膽小，固執，不喜歡踏出舒適圈。

【v】冷靜，組織力強，個性敏銳，善於觀察周遭事物。

【w】開朗、自由奔放，喜歡親近大自然。充滿正義感。

【x】個性細心、待人體貼，樂於助人，朋友來自各地。

【y】個性獨立，獨善其身，對感興趣的是能耐心鑽研。

【z】個性自律，對待身邊的朋友忠誠可靠，人緣極佳。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)