你身邊很多人使用iPhone嗎？那你很可能超想找一款不會跟別人一樣的保護殼，來展現你的風格與選擇。本土手機周邊品牌以及配件品牌CASETiFY，事實上都有推出客製化服務，讓你配上自己喜愛的圖樣或字詞，可說是送禮自用兩相宜！

犀牛盾iPhone 12系列

犀牛盾依循品牌策略，今年也針對iPhone 12系列推出了SolidSuit防摔背蓋手機殼、Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼，以及CrashGuard NX防摔邊框手機殼。喜愛包覆款手機殼的朋友，SolidSuit一體成型的設計，既納入了犀牛盾獨家材料ShockSpread，能吸震、分散衝擊，又可保有一定的優雅風格；而熱愛更輕盈設計的朋友，則可選擇Mod NX或CrashGuard NX，讓你將選用的手機更明顯地展示出來，同時也透過邊框ShockSpread材料帶來軍規級的防護，此外飾條、按鍵、背板都可以自由搭配。

犀牛盾iPhone 12系列保護殼的包裝略與過去不同，點出了防摔性能。（黃慧雯攝）

犀牛盾iPhone 12 SolidSuit與CrashGuard NX防摔邊框手機殼搭配iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12。（黃慧雯攝）

如果這樣還不夠，犀牛盾的SolidSuit、Mod NX也都可提供訂製服務，你可以上傳照片，或是印上名字、紀念數字、特別有意義的個性文字，來進行客製化。不僅支援iPhone也可針對ZenFone、三星、Pixel等品牌手機進行訂製，AirPods保護殼也在訂製服務範圍內，約需要3~5工作天即可完成獨一無二的保護殼。

CASETiFY 風格多元 客製化美國風保護殼

CASETiFY 今年針對iPhone 12系列推出多種類保護殼，其中包含以永續材質、可50%回收的聚碳酸酯原料製成，使用環境友善的噴墨印刷，並以100%可回收的材質包裝的2020強悍防摔手機殼，生產過程中強調降低碳足跡，支持環保的你可用行動支持。

而2020強悍防摔手機殼及全新系列特強防摔手機殼，皆採用品牌專利的DEFENSiFY顏料作為塗層，有效消滅手機表面上的99%細菌，提供更強保護。在疫情蔓延的2020年來說，絕對是一款讓你有感的保護殼。

CASETiFY 也提供了客製化服務，且會特別進行包裝，送禮很合適。（CASETiFY 提供）

CASETiFY 不同款式的保護殼，內層材質不同（左至右為特強防摔手機殼、鏡面手機殼、皮革手機殼（內裡有柔軟纖毛））。（黃慧雯攝）

CASETiFY 不同款式的保護殼，邊框與按鍵的設計不同。（黃慧雯攝）

CASETiFY 官網也有販售可更換濾芯的布口罩，購買同時品牌也會向醫護人員捐贈醫療口罩。（黃慧雯攝）

與犀牛盾類似的是，CASETiFY也提供了訂製服務，因為屬於全球性品牌，訂購的話會收到海外來的包裹。根據你所選擇手機款式的不同，官網會提供可以進行訂製的手機殼款是。據了解，CASETiFY針對訂製手機殼都會提供貼心的禮盒包裝，如果是想要送立，可說是超級合適！擔心國外包裹可能會寄丟的話，除了一般貨運（全球免費）外還可加價選擇DHL運送，讓你更安心！

(科技)