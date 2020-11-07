夜市一塊牛排藏洋蔥 孝子「送愛」盼迴向癌母

位在景美夜市裡的一家平價牛排，店裡環境寬敞明亮，從吃到飽的自助吧就可以發現，老闆對於餐點備料的用心，而主餐份量更是十足又具特色，有別於一般平價牛排，從醬料到湯品都是店家每日熬煮，老闆更是大推店裡的海陸雙拼，可以嘗到新鮮的海味小卷焦香的口感更讓喜愛海鮮的客人每來必點，店裡的白酒迷迭香雞腿排也是人氣餐點，利用白酒帶出雞腿的鮮甜，再加入迷迭香葉浸漬，輕灑玫瑰鹽享用，味道就十分迷人，一到營業時間用餐客人絡繹不絕。

夜市一塊牛排藏洋蔥 孝子「送愛」盼迴向癌母(圖/蔡惠綸攝)

七年級生的老闆吳韋逸對於經營店面很有一套方法及堅持，當初離開廣告業後接下這間牛排店，開啟了他人生另個事業，卻在某年因為媽媽癌症被醫生宣判存活率僅剩18個月，當時的吳韋逸心情跌落谷底，和媽媽相處的時間開始進入倒數，在無能為力的情況下又希望可以做點對媽媽有幫助的事情，於是他便開著餐車到偏鄉和學童分享自己的愛心牛排，希望可以為媽媽積些福報延長壽命，同時也能幫助偏鄉學童。吳韋逸送愛到偏鄉不知不覺也有四五年的時間，於是和校方討論如果要翻轉小朋友的未來，是不是該從教育著手？一直給小朋友魚吃不如教他們如何釣魚。所以吳韋逸將送物資到偏鄉的計畫改由聘請輔導老師長期陪伴小朋友的生活起居。雖然媽媽已經離世，但吳韋逸說：「冥冥之中好像也有些幫助，媽媽從確診到離開多活了五年，似乎也有些力量存在。」久而久之送愛偏鄉的計畫也成了一種使命心裡格外滿足。

老闆吳韋逸與母親出遊照 (圖/吳韋逸提供)

(拍攝/邱子軒)

(剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)