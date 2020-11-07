在英國有對夫妻，丈夫是Mike、妻子是Jess，他們為現在的工作感到自豪，就在一年前他們投入的自行拍攝的情色影片後，完全改善他們家的生活，還有機會向學生家長炫耀。

丈夫Mike(麥可)和妻子Jess(潔思)結婚初期常為了經濟而煩惱，而就在第5年後他們決定趁小孩上課時，開始由夫妻倆上陣在家拍攝情色片，據英國《太陽報》報導，夫妻倆自從開始投入情色片拍攝後，確實有改善加中生活，但也因這兼職工作造成親友不諒解，之前有位親友很親近，現在已經到了這人不會出現在生命中了。

麥可本身是健身房教練，會進入成人娛樂也是因為他們在蜜月期間購買了助性玩具，而也對彼此的渴望就進入了這成人世界。

在 Instagram 查看這則貼文 Jess miller| millenial couple（@jess_mike_miller）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 11:32 張貼

麥可和潔思對於拍攝夫妻倆的壞壞片並不後悔，仍會堅持下去，也為他們自己的生活方式感到驗傲，因還沒從事這工作之前，夫妻倆是租房子，任何消費行為幾乎買不起，而現在有了自己的房子也過著舒適的生活。

(中時新聞網)