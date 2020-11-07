想為你的iPhone 12、iPhone 12 Pro挑選一個最合用的保護殼，那麼事實上去蘋果經銷商店內走一遭，確實可以一次看遍多款手機殼，並且進行對比，讓你選出最合適的唷。如果你正在煩惱不知道該選哪一款，且看本篇介紹。

Griffin Survivor Endurance 軍規抗菌防摔殼

這是一款採用軟質邊框、硬底背板設計的保護殼，易裝不易拆，通過軍規810G 4.25米防摔保護，並有Antimicrobial抗菌處理，可清除99%的細菌。FORTI CORE材質增強40%保護力，搭配Parametric紋理設計，拿起來不滑手不易失手。且超薄設計裝上後仍可支援無線充電。

Griffin Survivor Endurance 軍規抗菌防摔殼。（黃慧雯攝）

Kate Spade Daisy Iridescent 彩虹雛菊+白色鑲鑽保護殼

喜愛透明殼，又期待內藏驚喜嗎？這一款保護殼是Kate Spade New York授權Incipio保護殼，背蓋內層圖案由彩虹雛菊及白色鑲鑽所組成，持握時能感受到白色鑲鑽的特殊觸感。軟質吸震邊框設計搭配堅硬底板設計，提供iPhone良好的保護。

Kate Spade Daisy Iridescent 彩虹雛菊+白色鑲鑽保護殼。（黃慧雯攝）

Just Mobile TENC Air 氣墊抗摔殼 透明

這也是一款透明保護殼，可以完整展現iPhone 12機身原色。鏡面透光堅韌PC抗刮背板搭配彈韌TPU邊框密合包覆，是軟底軟邊框的材質，易拆易裝，但是邊角氣墊 Air Cushion 強化耐衝防摔特性，螢幕、鏡頭邊框都有加高保謢。搭配微米點陣處理不留彩虹紋的特性，能保有透明殼的晶透感。裝上後仍舊可支援適用無線充電。

Just Mobile TENC Air 氣墊抗摔殼 透明。（黃慧雯攝）

防摔殼就是要找UAG系列

UAG系列是知名防摔保護殼品牌，並且有 MONARCH頂級版耐衝擊保護殼、METROPOLIS LT耐衝擊簡約保護殼 、PATHFINDER耐衝擊保護殼等款式的區別。皆通過軍規等級MIL STD 810G-516.6可從四英尺摔落26次手機功能都不會受損。METROPOLIS LT耐衝擊簡約保護殼以及PATHFINDER耐衝擊保護殼，都採用軟式橡膠按鍵、耐衝擊緩衝墊的設計，搭配蜂巢式結構，輕量化設計，全方位保護手機，而兩者風格不同，是用不同族群。

經常會摔到手機，或是習慣將手機作為機車導航設備的朋友，更可參考UAG MONARCH頂級版耐衝擊保護殼，採用五層防護設計，又可同時達到輕量特性，並不妨礙無線充電功能，外型粗獷剛硬，更適合男性用戶。

UAG系列for iPhone 12/iPhone 12 Pro系列保護殼。（黃慧雯攝）

SKINARMA 品牌

HASSO 腕帶支架手機防摔殼是一款日系潮流手機殼，手機殼印上強烈的條碼等圖樣，搭配皮革材質的碗帶。如果經常覺得手機過大不容持握的話，腕帶設計能讓你輕鬆省力。也可當作追劇時的立架（橫向）使用。

而同一品牌還有Kakudo交叉斜紋防摔殼，四個角落都有進行加強防護，再加上潮流背蓋的設計，帶來防護的同時也能展現個性自我。

SKINARMA HASSO 腕帶支架手機防摔殼以及（右）Kakudo交叉斜紋防摔殼。（黃慧雯攝）

UNIU iPhone 12/12 Pro 保護殼

UNIU 防摔矽膠框共有5色可選，具備品牌第三代抗塵防污特性，矽膠外殼搭配塑膠中框的設計讓訊號更容易穿透，霧面背蓋則與邊框搭配採用鋸齒狀設計，通過3 公尺軍規防摔測試，全包覆精密設計可以與市售保護貼 (螢幕框高於2mm)搭配使用。

UNIU CUERO 全包真皮殼則有3色可選，採用Nappa 真皮全包覆，陽極鋁合金鏡頭保護框，特殊三層防摔結構搭配獨立按鍵設計，回饋舒適，亦通過SGS軍規防摔認證。

UNIU 防摔矽膠框以及CUERO 全包真皮殼（右）。（黃慧雯攝）

PGA品牌保護殼

喜愛矽膠滑順材質保護殼的朋友，今年度則可參考PGA品牌推出的多樣選擇。PGA紫色矽膠背蓋、PGA迪士尼3D浮雕矽膠軍規防撞系列（三眼怪），都帶來滑順手感，並且在四角、鏡頭位置，都因為矽膠加厚加高，能帶來更好防護。

PGA迪士尼3D浮雕矽膠軍規防撞系列、PGA紫色矽膠背蓋。（黃慧雯攝）

PGA迪士尼軍規防撞插卡背蓋以及PGA迪士尼軍規防撞玻璃背蓋。（黃慧雯攝）

PGA迪士尼軍規防撞玻璃背蓋則是採用認證無毒矽膠，上下方有特別加厚，耐衝擊、耐震動。採用半立體設計，搭配迪士尼品牌人物，大方可愛。運用防塵塗料，持握質感柔順。PGA迪士尼軍規防撞插卡背蓋（奇奇蒂蒂）採用柔順PU皮革，通過標準軍用規格防摔測試，可插卡設計，便於通勤族隨身攜帶。具有兩側邊吊飾孔，可掛吊飾、掛繩或防摔繩，內層與邊框TPU可防撞擊，內側蜂窩狀設計免於衝擊。

iPhone 12與PGA指環側翻皮套。（黃慧雯攝）

PGA指環側翻皮套採用質地細膩PU皮革與新型環扣磁扣，結合優雅設計。片夾設計，收納便利。水平放置時，可作為簡易立架來欣賞影片。（編註：本篇iPhone 12與iPhone 12 Pro保護殼介紹，感謝蘋果經銷商Studio A協助提供拍攝）

(科技)