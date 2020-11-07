美國大選陷入膠著，總統川普面臨連任困境，指控大選多處舞弊等陰謀論。對此，前總統陳水扁提起2004年台灣總統大選，也遭對手陣營懷疑「作票」，並被指控「自導自演」319槍擊案。

陳水扁在臉書《陳水扁新勇哥物語》指出，2020美國總統大選爭議開始出現「灌票」與「作票」選舉舞弊的指控，也向法院提出重新計票的訴訟，不禁想起2004年總統大選開票過程。

陳水扁說，有親藍媒體將連宋「灌票」到700多萬票，而當時阿扁當選也不過647萬票而已，以0.228%險勝，連宋陣營先是懷疑「作票」，才小輸2萬9千票，而廢票高達30萬票。

接著阿扁又被指控「自導自演」319槍擊案，使用騙術贏得選舉，殊不知廢票偏高是廢票認定標準從嚴，沒蓋在號碼下面框框內的一率都算廢票，而藍委推動成立的「真調會」第二次調查報告，也認定319槍擊案不是阿扁「自導自演」。

針對作票指控，阿扁無條件同意「全面驗票」結果，水蓮配還是贏過連宋配，而二件「當選」及「選舉」無效的選舉官司，也先後遭法院駁回。

川普說「我們贏很大，但他們試圖偷走選舉，我們絕不會讓他們得逞」，阿扁回顧2004年選舉，則是被罵「竊國的小偷，把國家都走了，人人得而誅之」，宋楚瑜更揚言帶大家衝進總統府。

阿扁表示，2005年3月19日，連宋還說「沒真相沒總統」，一個多月後一個打電話到總統府，一個跑來找總統報告，他們都要到大陸去見胡錦濤。

美國大選開票，川普落後控作弊，陳水扁重提2004年台灣大選，也遭疑作票、自導自演槍擊案。（圖／摘自陳水扁臉書）

(中時新聞網)