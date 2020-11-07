范逸臣近期忙舞台劇《你好，我是接體員》排練，該劇改編自同名書籍，以殯葬業接體員帶出生死議題。近日接受專訪，聊到他2008年因電影《海角七號》和女主角田中千繪傳緋聞，兩人情纏12年皆未認愛，談起萬年緋聞，范逸臣直說「我覺得媒體太關注我們情感」，3日剛滿41歲的他，被問到可能閃婚？他不避諱「不排斥，感覺到了就會發生，有些事可能不是計劃好的」。

范逸臣過去總將工作排第一，只要有時間，總會將時間空下來，好預留排給工作，但近年許多演藝圈前輩、好友離世，像是曾合作《海角七號》的茂伯、馬如龍、前輩吳朋奉及好友音樂製作人阿怪（陳志翰）已不在，突然覺得世事難料，加上今年疫情，他思考應活在當下，多花時間陪家人、朋友，「不要永遠接到家人電話，總是說『我在忙』，但其實我根本沒在忙」，也表示「假設有個約會在下週、或是下個月，我應該先預留時間，不管有沒有工作，先後順序調整一下」。

雖說不排斥婚姻，但范逸臣認為「早結婚、晚結婚，還是會有人離婚」，認為婚姻無關時間，端看如何去對待它。至於爸媽是否會期待抱孫？他笑說「應該沒有爸媽不想的」，不過感謝爸媽給予很大空間並未催婚，希望一切順其自然。他近期忙排練舞台劇，盼未來能在音樂、電影上有更多嘗試，將眼前工作做好，眼前生活過好，不會刻意想太多。舞台劇《你好，我是接體員》12月18日至20日於國父紀念館演出，購票請洽兩廳院。

(中時 )