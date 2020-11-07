衛視中文台12月19日起，每週六推出兩大全新首創綜藝競賽節目，包括晚間8點家庭廚藝競賽節目《鴻門家宴》由陳嘉樺（Ella）、李玉璽主持；晚間7點外景遊戲節目《比賽開始》由坤達、巴鈺主持。Ella許久未執主持棒，李玉璽則獻主持處女秀，聊到節目中關鍵的「家傳菜」，Ella自豪媽媽的家傳菜可多了，最讓她念念不忘的就是炒麵，像是用紅蔥頭爆香，加上五花肉條，泡過水的香菇切絲，跟多汁的麵條拌炒在一起後，加上煮麵水將爆香料煨煮進麵裡收汁，讓人光聽形容就口水直流。

Ella笑說，為了讓朋友們吃這道美味炒麵，跟媽媽問完食譜後，立刻邀請朋友來家裡聚會，親自下廚大顯身手，結果卻在備料時太早下麵，炒完整個麵條都糊掉，成為下廚最慘烈的經驗。不過這未影響Ella對下廚興趣，她自翊是「烹飪奇才」，有煮給兒子勁寶吃，不過兒子最愛的還是薯條，她不氣餒「等勁寶長大後，開始懷念媽媽的料理滋味，再煮給他吃」。李玉璽自虧廚藝不精，連水餃都會煮到破皮，最愛吃媽媽的料理，不過笑說若某道菜被稱讚，媽媽就會連續4、5天出同一道菜。

坤達和巴鈺首度合作，拍攝宣傳照時展現好默契。被問到希望邀誰上節目助陣當魔王？坤達馬上點名曾國城，讚他經驗豐富又超會玩遊戲，巴鈺則肖想找好萊塢巨星克里斯・漢斯沃，坤達妙回「那只好請城哥扮成雷神索爾了」，笑翻眾人。除了曾國城之外，兩人還希望找來吳宗憲、徐乃麟來當魔王，個個都是破關機器的綜藝大哥，讓坤達直笑說「會不會這三集以後就找不到魔王了」。

達、巴鈺主持全新外景遊戲節目《比賽開始》。（衛視中文台提供）

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