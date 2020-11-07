美國總統大選計票仍持續進行中，現任總統川普擬在民主黨候選人拜登勝出的州全面提出訴訟。前民進黨立委沈富雄認為，最高法院又不是川普開的，大法官不敢作亂。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，你要判斷川普的動機，還有為什麼小動作這麼多，其實來看川普這個人的個性，如果他心裡頭知道，大概大勢已定、輸了，然後就非常優雅地鞠躬下台。這就不是川普了。川普是明知不可為，也要這樣亂幹，他這樣一一駁下來，是要給自己留一個下台階，所以大家不用太在意。

沈富雄表示，有人說，川普剛提名的女大法官巴雷特也不敢作亂，因為她如果做了順川普的意，而違背大家的傳統，也就是民主自由憲法精神的作為，她還年輕，一輩子都會被人家看不起。

沈富雄指出，我們常常說法院是國民黨開的、法院是民進黨開的，不過，在美國除非不得已，這些大法官也許意識形態有左右之分，有保守、自由之分，那就人來講，他們不敢大逆不道地說，最高法院是川普開的。

(中時新聞網)