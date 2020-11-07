金馬影后謝盈萱主演電視劇《俗女養成記》，劇中飾演「陳嘉玲」，和媽媽（于子育飾演）的互動真摯也直接，真實生活中，謝盈萱形容與媽媽的關係是「媽媽以前嚴厲，等我長大之後她反而越來越像小孩，現在則是我對她比較嚴格。」坦言工作需要耗費大量腦力，有時候少了跟家人溝通的動力。但透過《俗女養成記》最後的母女和解戲中，將對媽媽的情感表達出來。

謝盈萱與于子育經歷拍戲磨合後，從不熟撚到對彼此有很強的信任。謝盈萱坦言，一開始兩人都很擔心這場情感濃烈的戲，會達不到預期成果，但導演陳長綸與嚴藝文和劇組給予極大安全感，最後拍得快也到位。戲結束後，謝盈萱與于子育給了彼此擁抱。「陳嘉玲的任性帶給母親的擔憂，某個部分跟我是接近的，只是我總沒有好好說出口的話，居然透過一齣戲，將它表達出來了。」

拍戲壓力大時，謝盈萱說「停下腦袋的事情是我休息的方式」，有時候她回老家會坐在沙發上一動也不動看著電視，不需要動腦筋地轉換頻道，完全放空。或是去旅行，把專注力轉移到在不同城市間的生活，「當人在異地，脫離習慣的作息空間，生存成為最重要的焦點時，是讓自己停止過多思考的好方法。」

謝盈萱曾在媒體訪談中透露為了融入角色情緒，有時會隨身帶著角色道具。而詮釋「陳嘉玲」時，導演嚴藝文則是她的「輔助物品」。「陳嘉玲基本上有很大的部分我是以嚴藝文作範本，她的活潑和直率是陳嘉玲很強的基底，」謝盈萱說。

謝盈萱曾在八、九年前請賈培德（德仔）錄下「最佳女主角得獎的是謝盈萱」，作為來電答鈴。如今謝盈萱演技受到評審肯定，她表示未來想挑戰各式各樣的角色，沒有侷限。「影像表演的可能性太多，希望能夠多學到不同表演質地。」上週六《俗女養成記》接檔《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出，每分鐘收視最高達1.34，兩集共計81.74萬人收看，成績亮眼。《俗女養成記》每週六晚間21:00在公視主頻道播出。

(中時 )