針對共機不斷出現在台灣西南海域，讓台灣空軍疲於奔命。陸軍退役少將李玉文分析，共軍現在就是戰略欺敵，不斷疲勞台灣後，再伺機出手。若要解決台灣問題，攻打外島沒有意義，會直接攻打台灣北部。

李玉文接受香港媒體《中評社》訪問時表示，共機為何持續一直在台灣西南空域活動？ 李玉文分析其用意表示，第一點是威攝恫嚇；第二點是阻止美國從南海過來；第三點是若從宮古海峽進出很容易受到日本牽制；第四點有可能就是想從南部登陸。

李玉文認為，大陸如果要攻打台灣，若拿下澎湖與金門能影響台灣民心嗎？台灣人一定是卯起來死拚到底絕不妥協，因為根本沒有打到台灣，台灣人嘴巴硬得很，為何要投降？金門、澎湖要拿就給，反正不影響台灣民生問題。

李玉文指出，中共會攻打台灣本島哪一部分？台灣中央政府都在台北，打南部有沒有用？打了南部後再往北部打，變成仰攻，從北往南是俯攻，共軍從南部登陸曠日廢時，到底希望一天打完還是一週打完？當然越快越好，快到全世界措手不及更好，若打中部可能還有點道理，既可切斷南部增援，全力往北部打。

(中時新聞網)