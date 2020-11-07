前高雄市長韓國瑜在去年競選總統時，於辯論會上對於對他報導不公的媒體嗆聲三立改成兩立，遭到該媒體公司提告，判決結果出爐，檢察官以不起訴處分。對此韓粉大喊蒼天有眼，證明邪不勝正，更有韓粉酸1450趕快出征啊！

韓國瑜在去年12月在總統大選電視辯論會上，公開宣稱「三立電視台改成兩立，我就接受訪問，為什麼少一立？因為沒有良心，剩下兩立，第一個是造謠、第二個是抹黑」，三立因而控告韓國瑜誹謗罪，但韓國瑜稱評論屬合理的自衛、自辯評論，檢察官以韓對報導是否嚴謹，並非惡意損害三立的名譽，處分不起訴。

不起訴書內容指出，三立是國內新聞媒體，對韓國瑜相關報導，是否有因爲對其個人的好惡，導致新聞處理上有失嚴謹，自屬可受公評之事。韓國瑜稱三立「沒有良心」、「造謠」、「抹黑」，屬合理的自衛自辯評論，並沒有誹謗罪責。

對於這個判決結果，臉書「韓黑父母不崩潰」粉專表示，「法院認證了啊！」底下韓粉也表示，「再次證明邪不勝正！」、「NCC可不可以也去查一下三立一堆看不下去的報導」、「我等著看公民割草之流會用什麼說詞護航三立」、「幸哉！中華民國還有懷包青天之心的官，而不是全綠心」！

(中時新聞網)