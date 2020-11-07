《不讀書俱樂部》5日舉行劇組相見歡，包括蕭子墨、JR紀言愷、林映唯、張再興、陳加恩、導演劉亞菱等出席，沒想到導演邀大家玩小遊戲《誰最了解他？》，張再興突爆怒氣跟JR在現場互嗆，還把小美林映唯拖下水，場面十足尷尬，一片沉默，原來張再興怒氣沖沖離開現場，是為了拿蛋糕，為同是5日生日的JR跟林映唯兩位天蠍座寶寶慶生。

張再興在《不讀書俱樂部》中飾演超派警察孔若凡，殊不知超派警察在現實生活中「派」起來，也是嚇嚇叫。離場後拿著蛋糕等待的張再興，還刻意讓演員們在裡面「窮緊張」，接著才拿蛋糕進去，為兩位天蠍寶寶喊：「生日快樂！」。才發現除了JR紀言愷跟林映唯不知情，其他人都是暗樁，揭開真相之後，還是讓兩位壽星心有餘悸。

兩位壽星的蛋糕設計十分精緻，JR紀言愷手拿「大肌肌」造型蛋糕，林映唯的則是「大胸部」，JR紀言愷指著自己的蛋糕說：「肌肉的部分是真的，三角褲那邊就不知道了」。許願當下，JR紀言愷也幫小美林映唯偷許第三個願望：「希望她早日找到好歸屬」，讓林映唯尷尬點頭，默認歸屬還在尋找中。

《不讀書俱樂部》由台灣同名原創音樂劇改編，音樂劇本就受美劇《六人行》影響，搬到網劇上更顯其特色，演員們戲裡戲外都是朋友。此次特別策劃為壽星慶生，也不忘幽默提醒各位劇集上線時間。由蕭子墨、李沐、JR紀言愷、林映唯、張再興、陳加恩，特別演出：黑嘉嘉。眾星聯袂出演的《不讀書俱樂部》會在11月13日上架台灣大哥大myVideo平台，每週五中午12點播出。三和娛樂國際有限公司、Vocal Asia、台灣大哥大myVideo、聯合出品。

左起為蕭子墨、陳加恩、JR紀言愷、林映唯、製作人葉育萍、導演劉亞菱﹑張再興。（双喜電影提供）

劇組為JR跟林映唯兩位天蠍座寶寶慶生。 （双喜電影提供）

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