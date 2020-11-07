民視娛樂節目《娛樂超skr》日前直擊八點檔《多情城市》外景戲，演員傅子純、潘柏希頂著低溫在水中扭打，而邱子芯還要跑進湖裡阻止兩人，讓主持人小路及阿甘表示「演員真的很難當。」拍攝當天氣溫驟降，加上下毛毛雨，讓落水的3人冷的直發抖，尤其是潘柏希跟邱子芯還拿劇組準備的鋁箔衣來檔風，讓傅子純笑虧根本還在過中秋節，竟把自己包成烤玉米。

回憶該場戲，傅子純表示，平常拍武打戲已經很累了，沒想到還要在水中跟潘柏希對打，而且導演坐在離湖中有段距離，導演喊卡的時候，兩人沒聽到還繼續扭打。潘柏希表示，該場戲最大難度是自己演盲人，所以在拍攝的時候，如果傅子純要揮拳過來，眼睛還不能眨眼，讓他直呼「眼睛吃了好多水」。

邱子芯劇中穿洋裝落水，不過她剛好生理期來報到，還沒下水就冷的直發抖，但她自我安慰還好洋裝是有厚度，還算溫暖，而且劇組很貼心有準備熱薑茶，讓大家隨時補充熱量。傅子純補充，第一次落水還不覺得冷，但上岸吹到冷風再下去水裡時全身冷滋滋，不停的顫抖，潘柏希補槍「就是退冰又結冰」。

《多情城市》重頭戲讓演員群直發抖。（民視提供）

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