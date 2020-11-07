美國總統大選開票面臨尾聲，民主黨拜登在選舉人票呈現優勢，但部分州開票結果仍呈現膠著。據俄媒報導，川普若敗選，仍可上訴到美國聯邦最高法院，目前該法院有3位由川普任命的大法官，可能有讓川普贏得翻盤的機會，且歷史上前總統小布希就曾這樣做過。

據《俄羅斯衛星通訊社》近日報導，由於拜登獲得的「選舉人票」較接近270張的當選門檻，贏面較大，而川普與其競選團隊將可能就大選爭議結果，向美國聯邦最高法院提出訴訟，報導指稱，目前該院有3位由川普任命的大法官，分別是尼爾．戈蘇奇（Neil Gorsuch）、佈雷特．卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和前段時間甫上任的艾米．巴瑞特（Amy Barrett），若依最高法院保守派與民主派勢力比數分6比3來看，將可能大幅增加川普合法勝選的可能性。

報導也指出，歷史上也曾發生過聯邦最高法院解決總統大選爭端的例子，過去在2000年時任民主黨候選人高爾（Al Gore）競選時，因共和黨的小布希贏得佛州25張選舉人票。但雙方普選票數過於接近，使高爾在佛州法院提出訴訟要求重新計票獲准。而小布希當時則轉向求助於聯邦最高法院，當時最高法院由5名保守派大法官，聯手保住小布希，撤銷州法院的裁定，最終使小布希贏得了當年選舉。

而據《美國哥倫比亞廣播公司》(CBS)報導，引述「凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）」法律教授阿德勒（Jonathan Adler）說法指出，如果在2021年1月20日前，美國大選的結果仍有法律爭議，美國就會行使《總統繼任法》（Presidential Succession Act）。該法案規定，若該期限前美國國會仍未有總統選舉結果，或未宣布正副總統名單，將由衆議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）擔任代理總統。

(中時新聞網)