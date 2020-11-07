川普是就職時年紀最大(70歲)的美國總統，如果77歲的拜登這次當選，這個紀錄將被打破。（圖／合成圖）

美國建國以來已選出45任總統，目前第46任總統的選舉選情陷入膠著，現任總統川普狀況不佳，雖然票還沒開完，敗選機率很大。美國自開國以來未能連任的總統不少，原因也很多種，有任上死亡的，也有放棄連任的，還有就是競選連任失敗的，川普有可能成為其中之一。不過可以確定一點，川普如果落選，雖然他的政績乏善可陳，但會是美國有史以來競選連任失敗中得票率最高的一位總統。如果他在敗選後想捲土重來，也有前例可循。

美國總統首先未連任的是開國總統華盛頓，他擔任一個任其後就決定不競選連任，以他時聲望之高，為建立典範而放棄連任，2百多年來傳為政壇佳話。在他之後放棄連任的就有各種原因，不過已難再重現華盛頓影響後世的風采。

此後因為外在政治經濟情勢惡劣而放棄競選連任的有第10任的約翰．泰勒（John Tyler）、第14任佛蘭克林．皮爾斯（Franklin Pierce）、第15任詹姆斯．布坎南（James Buchanan）、第17任安德魯·詹森（Andrew Johnson）、第19任拉塞福．海斯（Rutherford B. Hayes），因個人健康而放棄競選連任的則有第21任賈斯特．亞瑟（Chester A. Arthur）與競選首任就承諾不連任的第11任詹姆斯．波爾克（James K. Polk），以及自認功成身退的第26任總統老羅斯福(Theodore Roosevelt Jr.)。

另外未連任的有多位是在任上死亡，其中被暗殺而未競選連任的有第20任的詹姆斯．加菲爾德（James A. Garfield）、第25任威廉．麥金利（William Mckinley）與第35任的約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）。任上病故的則有第6任的約翰．亞當斯（John Q. Adams）、第9任威廉．哈里森（William H. Harrison）、第12任柴卡利．泰勒（Zachary Taylor）與第29任沃倫．哈定（Warren G. Harding）。

至於敗選而未連任的有開國元老第2總統約翰．亞當斯（John Adams）、第8任馬丁．范布倫（Martin Van Buren）、第13任米拉德．費莫爾（Millard Fillmore）、第23任班傑明．哈里遜（Benjamin Harrison）、第27任威廉．塔虎脫（William H. Taft）、第31任赫伯特．胡佛（Herbert C. Hoover）、第38任傑若德．福特（Gerald R. Ford Jr.）、第39任吉米．卡特（Jimmy Carter）、第41任的喬治．布希(George H. W. Bush)。

至於川普是否同樣會競連選任失敗，就看這幾天開票的最後結果。不過川普陣營人員傳出他如果敗選，將會參與2024年的總統大選，而美國歷史上也確實有過當選2次總統而任期不連續的。他是美國第22任總統格羅弗．克利夫蘭(Stephen Grover Cleveland)，在首任結束後因關稅與金融政策而在競選連任時敗給共和黨對手班傑明．哈里遜，但在當了4年平民後捲土重來，擊敗了哈里遜當選第24任總統，這是美國史上唯一的一例。

從美國政治歷史看，早期的總統病死的較現在的多，因為政治經濟情勢而放棄連任的也不少，愈接近現在，競選連任失敗的比例愈高。當然，任上遭逢經濟災難的極少有連任的機會，政策上猶豫不決的也不容易連任。以川普的政績來看，任上政績乏善可陳，政策理念除了反中之外，其他的都過於混亂而缺乏系統性邏輯，而沒有重要政策做為延續執政的目標，要連任確實難度很高，倒是因為美國社會兩極化愈趨嚴重，川普這雖然極可能落選，但支持度仍然很高，其得票率接近5成，可能是所有競選連任而敗選的美國總統當中支持度最高的一位。

(中時新聞網)