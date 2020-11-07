「閃店」颱風襲台！受颱風及其外圍環流影響，今(7)日易有短時強降雨，台東縣、恆春半島及屏東縣山區已有局部豪雨發生。氣象局今早針對屏東、台東發布豪雨特報，花蓮大雨特報。下半天後，隨著颱風逐漸遠離、強度減弱，陸上、海上颱風警報預計7日陸續解除。新一波東北風南下，桃園以北、宜蘭明轉有雨偏涼。

今日台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

上午颱風或其外圍環流影響，台灣東南部地區及恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門為多雲的天氣。

下午起東北風增強，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門為多雲的天氣；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，請注意。

(中時新聞網)