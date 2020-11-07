魚丁糸樂團（蘇打綠）團長可田（阿福）近來接下「台北音樂不斷電」原創音樂比賽評審團總召，邀來團員豕豆（家凱）擔任導師，身為樂團顏值擔當的家凱，認真準備教材，卻因表情嚴肅，讓上課氣氛變得緊張。而阿福曾當過評審，這次駕輕就熟，家凱比較生疏，不斷向阿福請教，阿福對家凱有信心：「他前幾年到伯克利進修音樂，相信他有很多好玩的想法。」家凱自我期許「把這次當成看法分享與品味，包袱會比較小。」

家凱自認是「嚴肅派」導師，坦言自己一直都是容易「認真」，表示：「由於培訓時間短再加上成員來自四面八方，所以在正式練團前，我會花很多時間去仔細通大家的音樂創作，再透過email溝通、討論演出的內容及想法，讓練團培訓時可以更有效率，也漸漸建立起一套SOP，但不自覺會讓課堂變得嚴肅，也讓參與的成員們及氣氛緊張起來。」

相較於家凱的「戰戰兢兢」，阿福在擔任導師的態度則是「老神在在」，阿福目前已經簽下「鹿衍人」、身兼經紀人角色的阿福，被問到如何在歌手跟經紀人這兩個角色做轉換？阿福妙答：「用名字來做開關轉換，自己當團員的時候叫可田，當老闆的時候還是叫阿福！」

(中時 )