競選陣營：拜登6日晚間將對全國發表談話 04:012020/11/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民主黨總統候選人拜登。（圖／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營指出，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登今晚將對全國發表談話。 法新社報導，一名要求匿名的選舉陣營幹部表示，差一點即宣布勝選且被聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱為「總統當選人」的拜登，今天稍後將在他的家鄉－德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話。（譯者：徐睿承）1091107 (中央社) #拜登 #陣營 #全國 #總統 #總統當選 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 一次娶3美艷嬌妻 網狂問「洞房花燭夜」誰先？新郎神回4字 - 國際 美國大選不斷更新》拜登持續於喬治亞、內華達、賓州、亞利桑那領先 - 國際 謊言連篇！川普講話到一半 3美媒立刻切了直播 - 國際 拜登白宮在望！喬治亞、賓州相繼翻盤 選舉人票最多可達306 - 國際 為何拜登在賓州落後川普70萬票可以追回來 他點出最大主因 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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