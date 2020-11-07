美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營指出，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登今晚將對全國發表談話。

法新社報導，一名要求匿名的選舉陣營幹部表示，差一點即宣布勝選且被聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱為「總統當選人」的拜登，今天稍後將在他的家鄉－德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話。（譯者：徐睿承）1091107

(中央社)