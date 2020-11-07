全家便利商店繼合併營收創新高後，6日公布最新合併財報，第三季合併營收227.33億元，年增12.32％；歸屬於母公司稅後淨利7.30億元，不僅首次突破7億大關，刷新單季獲利新高紀錄，並較去年同期大幅成長近24％；每股稅後盈餘3.27元，也明顯高於去年同期的2.64元。

此外，全家累計前三季合併營收636.35億元，年增10.44％；歸屬於母公司稅後淨利較去年同期成長20％、達16.19億元，也創下歷史新高；每股稅後盈餘7.25元，亦高於去年同期的6.04元，表現相當亮眼。

值得一提的是，從過往全家獲利水準來看，全家今年累計前三季獲利已超越2018年前每一年的全年度獲利，且與2019年全年獲利18.31億元，只差2.12億，以近年第四季獲利表現來看，今年全年獲利要超過去年，幾乎是毫無懸念。

針對成長動能，全家表示，今年前三季獲利成長主要來自便利商店本業表現穩健，總店數較去年同期成長6％，既存店日均銷售年增3.5％，也比以往平均約2％來得高，並帶動轉投資公司中支援本業的福比麵包、日翊文化、全台物流等獲利也同步成長。

在店數部分，截至9月底全家全台總店數3,719家，累計1～9月「淨增加」171店，換算平均每月新開19店，成功推升整體營收向上，且在持續展店的同時，既存店日均銷售也維持高成長。全家今年預計要新增224店，換言之，第四季全家可望再新增53店，平均每月要開17～18店。

全家並指出，前三季本業也受惠長期布局的三大策略－鮮食座位經濟、會員點數經濟、電商網購經濟。其中，鮮食部分在原有的咖啡升級、單品咖啡及APP寄杯推廣下，營收年增一成；會員方面，目前全家會員人數已將近1,300萬，穩居四大超商之冠，會員貢獻比重占整體營收近五成，也有效提升客單價；另外，疫情助長網購趨勢，帶動冷凍商品業績成長達50％，加上三大自有開店平台助攻，也推升整體EC業績向上。

展望第四季，全家表示，將瞄準溫降與電商商機，包括會員、EC、鮮食等重點政策將多箭齊發，加上超過3,000個line社群電商「全＋1行動購」團購商機的挹注，皆可望持續推升成長動能。

(工商 )