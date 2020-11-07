兩名知情人士指出，美國總統川普對這次選舉結果將採法律行動，共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）已開始接觸捐贈者，計劃至少籌資6000萬美元打官司。

路透社報導，經3日大選後，川普陣營已在數州提起法律訴訟。

1名接到RNC請求捐款的共和黨金主表示：「他們需要6000萬美元。」

(中央社)

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