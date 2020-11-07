共和黨選後尋求法律戰 傳籌資6000萬美元打官司 07:042020/11/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩名知情人士指出，美國總統川普對這次選舉結果將採法律行動，共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）已開始接觸捐贈者，計劃至少籌資6000萬美元打官司。 路透社報導，經3日大選後，川普陣營已在數州提起法律訴訟。 1名接到RNC請求捐款的共和黨金主表示：「他們需要6000萬美元。」 (中央社) #美元 #共和黨 #川普 #官司 #籌資 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美國大選不斷更新》關鍵州逆轉 拜登今將發表談話 川普發聲明：不放棄為美國而戰 - 國際 一次娶3美艷嬌妻 網狂問「洞房花燭夜」誰先？新郎神回4字 - 國際 謊言連篇！川普講話到一半 3美媒立刻切了直播 - 國際 拜登白宮在望！喬治亞、賓州相繼翻盤 選舉人票最多可達306 - 國際 為何拜登在賓州落後川普70萬票可以追回來 他點出最大主因 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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