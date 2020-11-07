小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】台川粉網路出征AIT 藍營呼籲勿攻擊

美國總統大選戰況激烈，川普在數個搖擺州遭拜登逐漸逆轉，台灣「川粉」激動不已，昨湧進美國在台協會（AIT）臉書發文謾罵，甚至直接批評「垃圾民主黨」，「宅神」朱學恒看不下去，呼籲「辣台派」別失去理智。國民黨前主席朱立倫及現任主席江啟臣也呼籲網民勿出征AIT。

【2】假釋出獄再犯 不一定要回籠

無期徒刑假釋後再犯輕罪要回籠關到死的爭議，司法院大法官6日作成釋字796號解釋，認定《刑法》第78條第1項，對假釋出獄受刑人再犯罪者，不分情節「無差別」一律撤銷假釋，沒有考量獲判6月以下徒刑及緩刑者，有無再入監必要，此部分違憲立即失效。

【3】陸官方冷處理 民眾不聊美大選

美國總統大選開票陷入膠著，結果仍未揭曉。大陸外交部發言人汪文斌表示，對川普和拜登兩位候選人，在這個問題上不持立場。由於大陸官方控制新聞報導，媒體上看不到「押寶」誰會當選的新聞，就連民間也十分「冷靜」，許多北京民眾漠不關心的說，「鹹吃蘿蔔淡操心」，不管誰當選，日子還是得照常過。

【4】環狀線給新北 柯稱恐10年賠光

台北捷運環狀線經營權之爭，北市議員江志銘6日指出，新北環狀線就讓新北市政府經營，看能否撐到10年後環狀線全部蓋好通車。台北市長柯文哲也回應，捷運還是要算自償性，不能打高空，像淡海輕軌就賠到不省人事，新北市若把環狀線收回去，10年就把資本額賠光。

【5】楊丞琳踩空摔下樓 手腳受傷照唱跳

楊丞琳6日起連3天在台北小巨蛋舉辦「LIKE ASTAR」世界巡迴演唱會，3場演出共吸引3萬觀眾欣賞，總票房吸金7080萬。她昨晚準備接唱第2首歌時發生意外，從約2層樓高的台上跌落，「剛剛發生我人生第1次從高台跌下來，我要謝謝小馬（硬體工作人員）抱住我，我的手跟腳都受傷了，非常突然，最擔心的應該就是楊媽媽了，剛真的很刺激，我一直以為踩空這件事不會發生在我身上。」

(中時新聞網)