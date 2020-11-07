拜登入主白宮只欠臨門一腳

（09:56）據福斯新聞（Fox News）報導，在喬治亞州選情緊張之際，還有數以千計軍方票尚未計算。而軍方和海外票的收件截止日期比一般不在籍投票晚，但郵戳上的日期仍不得晚於11月3日。

（08:59）據路透報導，在決戰州亞利桑那，約94%選票已開出，川普以48.7%的得票率緊追拜登的49.8%。

（08:15）面臨喬治亞州與賓州先後遭翻盤，川普在推特上大吐苦水，表示「喬治亞州內消失的軍人票去哪了？」，又稱拜登不應該不應該不正當地宣稱贏得總統職位，「我也可以宣稱勝選。法律程序現正展開中！」川普也強調，大選之夜他已早取得大幅領先，但一天後領先竟然神奇的消失了，或許領先的票會因為進行中的司法戰而取回來。

美大選拜登川普選舉人票統計

美大選最新得票比例

（07:58）據路透報導，在決戰州賓州，選票已開出96%，拜登以49.5%的得票率領先川普的49.2%。

（07:32）據BBC報導，隨著更多開票結果揭曉，如今拜登在喬治亞州以超過3,974張選票領先川普。

（07:30）據路透報導，在內華達州開票率達93%的狀況下，拜登持續以49.8%的得票率領先川普的48.0%。

（07:00）據路透報導，拜登在喬治亞州與賓州先後取得領先後，加上亞利桑那州以及內華達州等4州皆取得領先。不過，在決戰州北卡羅來納州，如今選票已開出98%，川普仍以50.0%的得票率，領先拜登的48.6%。另外，美國喬治亞州州務卿拉芬斯伯格表示，雙方差距過小，將重新計票，為本屆大選第一個宣布重新計票的州。

(中時新聞網)