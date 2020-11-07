紅襪7日宣布重新雇用了柯拉(Alex Cora)做為總教練！柯拉遭到作弊案禁賽1年處分，僅僅10個月就回任紅襪總教練。今年幫他代班一整季的代理總教練羅尼克(Ron Roenicke)在9月例行賽最後一戰宣布不續約，外傳紅襪那時候就把柯拉做為人選之一。

柯拉聲明：「我很感激獲得再度執教的機會，返回我畢生最熱愛的棒球。過去一年我有很多時間反省，我明白自己有多幸運能繼續領導這支球隊。被迫離開棒壇，讓家人遭到外界攻擊是非常辛苦的。我很抱歉我過去造成的傷害，我會努力讓球團與球迷為我們驕傲。」

前太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)幾日前獲聘為老虎總教練，其實太空人作弊案的主謀者是柯拉(時任太空人首席教練)，辛屈是被他連累的。如今辛屈、柯拉都完好無損，真正倒楣的是做為替罪羊的前太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)。

柯拉執教紅襪兩季，首季2018年就勇奪世界大賽冠軍(打敗道奇)，創下隊史新高的例行賽108勝。隔年紅襪傷病戰力不齊，跌至84勝78敗，但球團還是很信任柯拉。今年柯拉不在，紅襪被痛打到美東墊底。

(中時新聞網)